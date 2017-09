Le taux est de 80,94%

Par DDK | Il ya 23 minutes | 107 lecture(s)

L’antenne de Bouira de l’agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (Ansej) a indiqué, dans un rapport de situation pour l’année en cours, que le taux de recouvrement des crédits par les jeunes promoteurs est de 80,94%.

Le taux en question est arrêté à la date du 31 août dernier. Le montant financier honoré s’élève, lui, à 78 millions de dinars sur un total des crédits accordés de 98 millions de dinars. Toujours selon les services de l’Ansej, en 2017 pas moins de 66 projets ont été accordés dont onze (11) à des promotrices. La répartition de ces projets sur les différents secteurs d’activités donne celui de l’agriculture en tête avec 17 projets financés durant cette année 2017, celui des « services » arrive en deuxième position avec 15 projets, avec 11 projets chacun, les secteurs des bâtiments et de travaux publics (BTPH) et de l’industrie et maintenance arrivent tous les deux en troisième position. Les professions libérales et l’artisanat se sont respectivement vus attribués neuf (09) et trois (03) projets. Sur le plan de la création de l’emploi, il a été enregistré 116 postes. C’est le secteur des services qui comptabilise le plus grand nombre d’emplois créés avec 29 postes. Ceux de l’agriculture, du BTPH, de l’industrie et la maintenance, des professions libérales et l’artisanat ont créé respectivement 25, 23, 18, 16 et 5 postes d’emploi au cours de l’année 2017. Par ailleurs, l’Ansej fait savoir que sur ces 66 projets, 17 ont été accordés à de jeunes universitaires tandis que 49 autres au profit des diplômés de la formation professionnelle. Toujours selon les chiffres arrêtés à fin août dernier, la même agence révèle que le nombre de dossiers présentés devant le comité de sélection, de validation et de financement (CSVF) en 2017 est de 111. Quatre-vingt (80) de ces dossiers ont pu être validés par le même comité. Il est utile de rappeler que durant l’année 2016, l’Ansej de Bouira a financé 114 projets contre 458 en 2015. Le nombre d’emploi créé en 2016 était de 351 postes contre 940 en 2015. Toujours en 2016, le taux de recouvrement des crédits était de 77%, soit un montant financier de 139 millions de dinars.

D. M.