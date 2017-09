Les travaux à l’arrêt depuis 2016

Par DDK | Il ya 23 minutes | 93 lecture(s)

Les habitants de toutes les localités d’El-Esnam, une commune sise à 13 km au sud-est du chef-lieu de la wilaya, attendent toujours la reprise des travaux d’installation des antennes de la 4G-LTE, entamés par les services d’Algérie-Télécom depuis l’année dernière. Ainsi et selon certains habitants, les travaux sont à l’arrêt depuis plus de douze (12) mois. Les raisons de cet arrêt ne sont toujours pas connues du grand public. La localité de Guemgouma, sise à 5 km au sud du centre-ville, était parmi les premières localités qui allaient être dotées de cette nouvelle technologie de l’Internet sans fil, une technologie conçue à l’origine pour les zones rurales avant d’être étendue aux villes. Cependant, et à l’heure actuelle aucune antenne n’a été installée et les travaux piétinent encore. À signaler que toutes les localités que compte El-Esnam n’ont pas l’aubaine de surfer sur le net et profiter de cette commodité. Les rares abonnés de Guemgouma à se connecter aux autres antennes avoisinantes, dont celles installées à Ath-Leqsar se plaignent du faible débit de la connexion. Cette dernière est tellement faible qu’il est impossible d’envoyer ne serait-ce qu’un mail. Lors du lancement des travaux, nombreuses étaient les personnes, qui se sont précipitées auprès des services d’Algérie-Télécom, munis des documents sollicités, pour demander des modems 4G-LTE. Mais, ceux-ci ont fini au fond des tiroirs car les conditions d’utilisation ne sont pas toutes réunies. À présent, il demeure des centaines de citoyens dont les demandes d’abonnements ne sont pas encore satisfaites. « J’attends impatiemment l’installation d’une antenne pour accéder à Internet, devenu indispensable de nos jours. En attendant, je me rabats sur les offres assez onéreuses de différents opérateurs nationaux de téléphonie», a confié Djamel, un habitant de la localité d’Ath-Maâkaci. Contactés par nos soins, les services d’Algérie-Télécom de Bouira affirment que la délivrance de modems ne concerne que les localités, où les travaux d’installation d’une antenne réceptrice sont parachevés. Interrogés sur l’avancement des travaux de la fibre optique au niveau des villages de Guemgouma et D’Ath Maâkaci, les mêmes services étaient dans l’incapacité de nous fournir une réponse.

Aziz C.