Les abords de la route de Haïzer transformés en décharge

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

La décharge sauvage qui s’est formée, ces derniers mois, aux abords de la route qui relie la localité de Taourirth Amar dite ‘Tizi’, au nord de la commune d’El-Esnam, à la commune de Haïzer, à 10 Km au nord de Bouira transitant par la localité de D’hous, ne cesse de provoquer l’ire des citoyens, notamment des agriculteurs dont les cultures se trouvent en contrebas de ladite décharge. Les agriculteurs s’inquiètent sérieusement du danger de pollution qui en résulte. En effet, cette décharge sauvage ne cesse de s’agrandir au fil des mois, et ce malgré tous les travaux de nettoyage qui ont été entrepris par les services de l’APC pour éradiquer la décharge et débarrasser les lieux des tonnes de détritus. En dépit de ces actions, la situation ne s’est pas beaucoup améliorée car des tonnes de déchets y sont déversées au quotidien, en polluant davantage les lieux. « Faute de ramassage quotidien et régulier, des tonnes d’ordures envahissent ce chemin en le réduisant de moitié, ce qui cause par la suite des désagréments aux usagers et aux automobilistes, qui empruntent chaque jour cette route», déplore un habitant de D’hous. Et d’ajouter : « Sur les lieux, le constat est plus effrayant. Des ordures ménagères, déchets solides et autres détritus se retrouvent même sur la chaussée. Il y a vraiment une atteinte à l’environnement et un danger sur la santé publique». Selon notre interlocuteur, certains individus, venant des villages limitrophes, déposent leurs sachets, cartons, sacs à ordures et autres détritus au niveau de ce site. En plus des ordures, des centaines de bouteilles de bière et autres déchets lourds et gravats, provenant des chantiers, jetés aux abords de la route, constituent un problème pour les citoyens de la région. Tous ces déchets ne peuvent pas être incinérés et ils ne sont pas biodégradables. Contacté par nos soins, pour avoir son avis sur cette décharge et sur ses conséquences sur la santé publique et sur l’environnement, l’adjoint au maire d’El-Esnam, Smail Agoune expliquera qu’ « une opération de nettoyage sera lancée dans les prochains jours au niveau de ce site. L’APC d’El Esnam procédera également à l’installation d’un grillage pour limiter l’accès au site et éviter que les déchets ne s’éparpillent dans la nature». Face à ce genre de situation, les efforts des pouvoirs publics, et ceux de la société civile doivent être conjugués pour lutter contre la dégradation de l’environnement.

Aziz C.