Campagne de nettoyage au village Bouremal

Voyant que les déchets ménagers et les emballages en tout genre commençaient à s'accumuler dans plusieurs endroits du village, aussi le ramassage des ordures qui se fait de façon sporadique ; des habitants du village Bouremal, situé à 5 km du chef-lieu communal d'Ahnif, à l’est de la wilaya de Bouira, ont initié, vendredi dernier, une campagne de nettoyage et de désherbage de leur bourgade habitée par près d'un millier d'âmes. En effet, dés la matinée de vendredi dernier, des enfants, des jeunes et moins jeunes se sont retroussés les manches pour enlever les ordures qui s'entassaient à plusieurs endroits du village, notamment sur les accotements du CW11 qui traverse cette localité en communiquant entre la RN5 et le CW24. Munis de tout le nécessaire pour réussir cette opération, comme les pelles, les balais, les sacs-poubelle, les pioches et les brouettes, les volontaires se sont attaqué de prime abord aux dépotoirs qui enlaidissaient le village en chargeant les détritus dans des sacs noirs. Comme un "essaim" d'abeilles, les initiateurs de cette action, saluée au demeurant par tous les villageois, se sont emparés des saletés et des amas d'immondices là où ils se trouvaient. Près de deux heures après, plusieurs sacs noirs contenant des déchets ménagers ont été parqués pour être chargés dans une benne de tracteur pour être acheminés vers le centre du tri dépendant du CET de Tikeremtadh dans la même commune. Dans le même sillage, les accotements du CW11 passant par la rue principale de cette bourgade a été nettoyé de tous les détritus et les herbes sauvages qui y ont poussé à profusion lesquelles ont été brûlées. Les lieux respiraient la propreté, et les initiateurs tous heureux de cette campagne ont convenu à l'unanimité de récidiver à chaque fois qu'il est nécessaire. Néanmoins, les habitants de Bouremal regrettent dans le même contexte l'absence des dévidoirs métalliques et autres bacs à ordures le long de la rue principale et dans les quartiers à même de faciliter aux villageois le jet des ordures dans ces récipients.

Y. S.