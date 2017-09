Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Comme à l’accoutumée, et à chaque veille de rentrée professionnelle, le centre de formation professionnelle baptisé au nom du Martyr Mansouri Hocine de Raffour, dans la commune de M’Chedallah, a organisé la semaine écoulée des journées portes ouvertes sur les métiers. Une activité abritée dans la cour spacieuse de l'établissement dans un merveilleux décor. Ainsi, ce sont plus d'une douzaine d'échantillons de produits issus des filières enseignées dans ce CFPA, l'un des plus actifs de la région, qui sont exposés au grand public. On y trouve de l'art culinaire, l'informatique, les techniques de l'agriculture et enfin l'artisanat. L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir au public et futurs stagiaires son programme d'activités en apprentissage. Il convient de noter que ce centre a bénéficié de plusieurs spécialités intéressantes destinées essentiellement aux jeunes filles. Ce CFPA est l'un des plus importants de la région sur le volet effectifs de stagiaires. Beaucoup de stagiaires optent pour ce centre car étant implanté en plein cœur de la daïra de M'Chedallah, en bordure de la RN15, soit à proximité des arrêts de bus toutes directions. Aussi, le centre est très proche de la localité de Raffour, une des plus importantes villes de la daïra. C'est ce qui explique cet engouement de la part de la gente féminine de la région, particulièrement celles de Raffour qui se sentent en sécurité dans ce CFPA. Le centre n'a jamais enregistré un quelconque incident tant à l'intérieur que dans ses environs, d'autant plus que son effectif administratif et pédagogique est composé essentiellement de femmes à commencer par sa directrice. Tous ces facteurs font que le centre de formation Mansouri Hocine attire un important nombre de stagiaires. Notons enfin que le CFPA assure des formations depuis le 1er septembre 1996. À l'heure actuelle, il assure la formation à pas moins de 250 stagiaires des deux sexes, toutes filières confondues, et que 200 autres nouveaux stagiaires s'y sont inscrits pour la session 2017/2018.

Oulaid Soualah