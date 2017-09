Un dépotoir aux abords du CW10

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

À Aghbalou, commune située à 60 km au nord-est de la wilaya de Bouira, la pollution sévit de toute part. Presque aucun espace n’est épargné par ce phonème qui prend de l’ampleur, chaque jour un peu plus. Ce fléau est surtout visible sur les routes à l’image de la RN15 et le CW10 qui relient cette commune à celles voisines relevant des wilayas de Tizi-Ouzou et de Béjaïa. Sur le chemin de wilaya (CW10) traversant les villages d’Ivahlal et d’Ath Hamdoune et menant à Tazmlat (Béjaïa), les atteintes à l’environnement sont légion. En effet, de nombreux dépotoirs se sont formés sur plusieurs endroits de cet axe routier dont les abords sont jonchés d’ordures, de canettes de bière et autres déchets solides. Celui situé à la sortie sud du chef-lieu communal en allant vers Ivahlal prend les allures d’une véritable décharge sauvage. À droite de la route, juste avant d’aborder l’intersection menant à Ivahlal, des monticules d’ordures et de déchets solides sont visibles. Le dépotoir en question occupe un vaste espace et s’agrandit à vue d’œil. Sur les lieux transformés en décharge à ciel ouvert, des chargements entiers de gravas y sont entreposés. Pis, des sacs poubelles pleins à craquer y sont aussi déposés par des automobilistes de passage. Actuellement, les déchets ménagers jetés sur les lieux débordent sur la route et s’éparpillent dans la nature particulièrement dans les oliveraies situées dans les alentours. En outre, la berge droite du cours d’eau qui prend forme sur les hauteurs d’Aghbalou pour terminer sa course dans l’Oued Sahel n’échappe pas à cette pollution et reçoit son lot de déchets. Le décor qui s’offre à la vue est hideux. À signaler que ce site est connu pour être le réceptacle de toute sorte de déchets. Par le passé, des opérations de nettoyages avaient été entreprises par les services municipaux pour éradiquer ce site. Seulement, à chaque fois que le site est nettoyé, il redevient en l’état quelques semaines après. Selon nos informations, aucune initiative du genre n’a été lancée depuis un bon bout de temps. À présent, une opération de nettoyage s’impose car la situation est devenue critique. Et à l’avenir de telles opérations devraient être effectuées régulièrement. Il importe de noter qu’aux abords de la RN15 entre Aghbalou et Chorfa, plusieurs dépotoirs sont visibles aux abords de la route. Au village de Tiksiridene, les propriétaires terriens ont beau essayé de dissuader les pollueurs de ne pas jeter leurs déchets en plaçant des plaques portant l’inscription « décharge interdite », la situation n’a pas beaucoup changé.

D. M.