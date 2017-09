Le CRM risque de disparaître

Par DDK | Il ya 1 heure | 194 lecture(s)

Le club sportif de M’Chedallah (CRM), une des plus anciennes associations sportives de la daïra, risque carrément de disparaitre et de mettre la clef sous le paillasson faute de moyens financiers. Crée en 1972 sous le sigle CRM, ce club fétiche a défrayé la chronique durant plusieurs dizaines d’années en allant de victoire en ascension. Il a fini par décrocher une double accession en régionale 3 durant la saison 2003/2004 puis en régionale 2 durant la saison d’après. Durant dix (10) ans, le club s’est maintenu en occupant entre la troisième et la cinquième place à chaque saison. Mais aujourd'hui, ce prestigieux club qui fait la fierté de toute la région risque de disparaitre faute de moyens financiers. Il faut signaler que la dernière subvention allouée au club en 2016 par la wilaya était de l’ordre de 100 millions de centimes. Ceci dit, le club cumule une dette globale qui frôle les 500 millions de centimes. Ce déficit en finances a aboutit sur un arrêt brutal de toutes ses activités depuis le début de la saison en cours, et risque de l’emporter définitivement. Première conséquence : il n’a pas encore signé l’engagement réglementaire dont l’échéance arrive à terme à la fin de cette semaine. Ce qui signifie son arrêt de mort. Il convient de signaler qu’en plus de quatre équipes de football, toutes catégories confondues, ce club abrite en parallèle quatre sections dans la discipline des arts martiaux dont la lutte, le karaté, et deux équipes de handball. Ces sections regroupent un total de 90 athlètes des deux sexes en plus des 100 athlètes de la section football. Deux cents (200) jeunes en plus de centaines de supporteurs qui risquent d’être éjectés et se retrouver livrés à la rue et à ses vices. Aussi dirigeants comme adhérents et supporteurs lancent un SOS aux autorités de wilaya et au ministère de la Jeunesse et des Sports pour intervenir et sauver ce club de la déperdition par l’octroi d’une urgente aide financière pour lui permettre d’attaquer la saison sportive dans les délais.

Oulaid Soualah