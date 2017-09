La fontaine Amizav enfin réhabilitée !

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

La pénurie de l'eau potable sur les réseaux de distribution continue de "mener" la vie dure aux habitants de toutes les localités de l'est de Bouira, qui ne sont pas encore toutes alimentées à partir de la station de traitement des eaux du barrage de Tilesdit situé dans la commune de Bechloul. Cette crise chronique de l’eau potable met dans tous leurs états les habitants de cette région charnière, lesquels consentent des sacrifices énormes pour disposer d'un peu d'eau dans leur foyer, et ce au terme d'achat de citernes à 1200 DA le remplissage, en moyenne. Le village Ivahlal, situé à 5 km du chef-lieu communal d'Aghbalou, n'échappe malheureusement pas à cette situation faite d'un manque d'eau criant. Cependant, l'existence de sources d'eau potable atténue quelque peu ce constat "amer" pour les quelques 7000 habitants composant ce grand village haut perché. Et pour faire face à cette pénurie, en attendant une "hypothétique" alimentation à partir du barrage de Tilesdit, les villageois, via le "fameux" système des cotisations, ont engagé, depuis des semaines, des travaux de réhabilitation de la source d'eau douce "Amizav", laquelle a été pourvue d'une fontaine. Les travaux, qui ont concerné aussi l'esplanade de cette fontaine chichement décorée et remise au goût du jour, sont sur le point d'être finalisés, assure une source locale. L'eau de cette source au débit appréciable a été captée pour sa distribution dans les environs. Le réseau afférent a été mis en place, assure-t-on, pour une meilleure utilisation. L'eau sera accumulée dans une bâche à eau puis redistribuée au profit des foyers du village. Pour la mise en service de ce point d'eau, il reste seulement la mise en place d'une vanne de distribution et des robinets, lesquels ne "tarderont" pas à être installés dans cette source réaménagée de fort belle manière.

Y. S.