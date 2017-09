Le cadre de vie détérioré

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Le cadre de vie des résidents du quartier des 126 logements de la ville de Bouira ne cesse de se détériorer au fil des jours.

Mobilier urbain détérioré en non entretenu, poubelles remplis à ras bord, des niches à ordures sales et puantes, des déchets de toute sorte éparpillés au quatre coins de la cité…voilà à quoi sont confrontés, au quotidien, les habitants du quartier. Selon certains de ces habitants, le quartier vit cette situation depuis maintenant plusieurs années et rien n’est entrepris pour y mettre un terme. «Tous les quartiers de la ville de Bouira sont entretenus mais pas le nôtre. Notre cité est vraiment sale et l’insalubrité est presque visible partout.» Pour notre interlocuteur il y a deux raisons qui expliquent cet état de fait. D’un coté, «il n’y a pas d’implication active des services de la municipalité lesquels se contentent juste d’assurer un ramassage des ordures ménagères tous les soirs». Et d’expliquer qu’«à l’intérieur de la cité, aucun ramassage n’est assuré». L’entretien des allées, de la placette du quartier et des espaces de jeux pour enfants n’est pas du tout fait. Ce qui explique les amoncellements déchets à l’intérieur de la cité. D’autre part, poursuit-il, «il y a ce problème de déchets dont d’immenses quantités sont générés par les commerces implantés dans le quartier». Selon notre interlocuteur, les deux bacs à ordures posés en face du stade communal Bourouba Saïd ne suffisent pas pour contenir les tonnes de déchets produits. A l’emplacement de ces bacs, la saleté est omniprésente et les lieux sont insalubres. Parfois, des tas de cartons et d’emballages sont entreposés sur les trottoirs du boulevard principal traversant le quartier par les commerçants et s’entassent sur les lieux à longueur de journée. Au niveau de la placette de la cité, les vendeurs de poissons y prennent place chaque jour en laissant derrière eux leurs déchets et surtout sans avoir au préalable nettoyé les lieux qui empestent. Il y a aussi tous ces petits vendeurs de l’informel qui sont à l’origine de la pollution des lieux. A coté de cela, il y a tous ces milliers de gens qui transitent par le quartier où sont implantés deux arrêts de taxis et deux arrêts de bus suburbains. Plus il y a du monde, plus il y a des déchets générés. «C’est la conjugaison de tous ces facteurs qui fait que le quartier est insalubre et en proie à une pollution chronique», nous dit-on aussi. Devant une telle situation, les habitants appellent à plus d’implication de la part des services de la municipalité pour assainir les choses. Certains habitants qui ne croient pas trop à la réaction de l’APC qu’ils qualifient d’absente appellent à la tenue d’un volontariat pour nettoyer la cité.

D.M.