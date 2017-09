Les 100 logements de Tikremtath non encore distribués

Par DDK | Il ya 43 minutes | 95 lecture(s)

Les 100 logements sociaux réalisés au lieu dit Tikremtath, à proximité du lycée d’Ahnif, ont été livrés depuis le début de l'année mais ils ne sont pas encore définitivement réceptionnés, à cause du non-raccordement aux réseaux d'assainissement et de l'AEP. Il convient de signaler que ces deux réseaux sont situés à moins de 50 mètres de ces logements. Personne ne semble être préoccupé par cette aberration bien que les postulants soient montés au créneau à plusieurs reprises, en procédant à la fermeture de l'APC de manière sporadique pour dénoncer ce retard. Ces mêmes protestataires menacent de passer directement au blocage et à la fermeture des principaux axes routiers au niveau du carrefour d'Ahnif, selon les aveux même du président de l'APC, abordé dimanche dernier devant le siège de la daïra de M'Chedallah. Encore un nouveau cas qui constitue un autre foyer de tension sociale sur lequel doivent se pencher les autorités, notamment durant cette période de pré-campagne électorale, durant laquelle s'impliquent des manipulateurs et autres meneurs de foule de tout bord. Il importe de souligner que dans la commune de M’Chedallah, un quota de 350 logements sociaux n'a pas encore été réceptionné depuis le debut de l’année et la liste des bénéficiaires ficelée depuis plus de quatre ans n’est toujours pas affichée. Toujours dans la même commune, 150 logements de la même formule sont en voie d’achèvement et enregistrent un taux de réalisation de 90%. Las d’attendre l’affichage de la liste, les bénéficiaires de ces logements avaient protesté, il y a quelques semaines, pour dénoncer le retard mis dans l’affichage des listes.

