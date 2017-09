Le projet de foyer de jeunes de Selloum enfin confié

Par DDK | Il ya 43 minutes | 76 lecture(s)

Le projet de foyer de jeunes réclamé à cor et à cris par la classe juvénile du village Selloum dans la commune d’Aghbalou, à 50 km à l’Est du chef-lieu de wilaya, vient enfin d'être confié à une entreprise de réalisation. En effet, suite à un dépassement de son évaluation par le bureau d'étude qui a établi sa fiche technique, ce projet inscrit et retenu en 2014 a été gelé en attendant le règlement de cette contrainte financière. À signaler que l'enveloppe initiale du projet a été de l'ordre de sept millions de dinars. Le dépassement de l'évaluation s'explique du fait que le bureau d'étude (BET) en charge du suivi des travaux a établi un premier plan d'architecture en R+1, soit en surélévation pour contourner la contrainte de l’exiguïté de l’assiette du terrain. Malheureusement, la wilaya et faute de moyens financiers n'a pas pu suivre le financement d'un avenant ou d’autres travaux supplémentaires. Bien entendu, dans ce cas de figure, le plan devrait être revu en fonction de l'enveloppe financière disponible attribuée en autorisation de programme (AP). Ce n'est que la semaine écoulée que le dossier a été finalisé et les travaux confiés à une entreprise. Les dits travaux seront lancés au cours de cette semaine même, selon le maire de la commune d'Aghbalou, M. Nacer Bellal. Ce dernier affirme, par ailleurs, que le contrôle technique des constructions (CTC) a aussi donné son feu vert pour le démarrage du projet qui comprend trois bureaux, une salle d'activités et des sanitaires. Le projet est localisé en périphérie Nord-ouest du village Selloum, sur une assiette de terrain d'une superficie de 20X12 m cédée par un particulier. À cette occasion, une réception symbolique a été organisée par l'APC, selon cet élu et à laquelle ont été conviés les autorités locales, le mouvement associatif de sa municipalité en début de semaine dernière.

Oulaid Soualah