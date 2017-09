Beaucoup d’insuffisances

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Mis en service en 1963, le collège baptisé au nom du martyr Amrouche Mouloud est l’un des plus anciens établissements de la daïra de M'Chedallah. Cette année, ce CEM a rouvert ses portes avec les mêmes contraintes que les années précédentes. En effet, les opérations de réaménagement et d’entretiens déclenchées depuis 2015 n'ont pas été menées à terme, pour la plupart. À commencer par l'indispensable chaufferie dont les installations du réseau de distribution au niveau des blocs pédagogique et administratif sont anciennes et vétustes. Ces installations présentent de fréquentes fuites et ne servent pas à grand chose durant les glaciales journées hivernales, dans une région où le climat est exceptionnellement rude. Pour le réseau principal ayant bénéficié d'une récente opération de rénovation, il ne reste à présent qu'un dernier effort à fournir pour éliminer définitivement cette contrainte majeur à l'origine de fréquents débrayages des collégiens, à chaque hiver. L'installation de plomberie n'est pas non plus épargnée par ces dégradations, et ce, à cause toujours de l'ancienneté de l'ouvrage. Ce dernier a été réalisé en 1971. Sur un autre volet, les travaux d’aménagement de la cour, lancés depuis deux ans, n'ont pas été achevés avec des surfaces non encore revêtues. Les travaux du non moins indispensable parking ne sont pas achevés et le projet est, à l'heure actuelle, à l’arrêt. Dans ce même projet de réaménagement, il a été inclut la transformation du rez-de-chaussée de l'ancien dortoir fermé en vestiaires. Cette opération n’a pas encore été effectuée. Nous apprenons d'une source proche de l’établissement qu'une commission technique a été dépêchée par la tutelle durant le mois de mai écoulé dans le but d'en dresser un état des lieux, notamment en matière d'insuffisances. L’on ignore les conclusions du constat de cette commission. Notons enfin que cet établissement de deuxième cycle comptabilise actuellement un effectif de 451 élèves répartis sur 20 divisions pris en charge par 38 enseignants, toutes matières confondues. L’établissement verra sans doute ses effectifs augmenter sensiblement avec la prochaine distribution des 350 logements sociaux. De nouveaux élèves vont également intégrer l'école primaire mitoyenne Amarene Aissa et le lycée Nasr Eddine M'Chedalli.

