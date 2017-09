Surcharge aux écoles du chef-lieu

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Les écoles primaires Demmouche Said et Slimani Achour du centre-ville d’El-Esnam, une commune sise à 13 Km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, font face au poids de la surcharge des classes, où le nombre d'élèves qui y sont scolarisés frôle 400 élèves par école, cette année. Ainsi, selon les parents d’élèves rencontrés lors de notre visite dans lesdites écoles, la situation est vraiment inquiétante. « Il est vraiment urgent à ce que les services de la wilaya et ceux de la Direction de l'éducation de Bouira prennent en considération ce problème auquel font face de nombreux élèves », nous a confié Ali, père de deux enfants. Ce dernier souligne aussi l’indisponibilité de manuels scolaires : « comme le nombre de livres est très limité, mes deux enfants n’ont toujours pas de quoi étudier. Même au marché noir, où ces livres se vendent très chers, ils ne sont pas facile à dénicher ». Paradoxalement, au niveau des écoles périphériques de la commune, à l’instar du primaire Dehmani Said, située au village Abbas Boudjnane, il a enregistré un très faible taux d’inscription, cette année. De ce fait, les classes de cette école comptent moins d’une douzaine d’élèves. Contrairement à celles du centre-ville, où l’on a dénombré pas moins de 35 élèves par classe. Chose qui agacent autant les parents d’élèves que les enseignants. De leur côté, les autorités municipales affirment que le centre-ville connaît, ces dernières années, une urbanisation galopante et plusieurs promotions et lotissements sont en voie d'achèvement ; d'où le problème de la surcharge des classes au niveau des primaires du centre-ville. Par ailleurs, de nombreuses écoles des quatre coins de la wilaya, dont celles d’El-Hachimia sont confrontées aux mêmes difficultés de surcharge des classes et aussi de l’indisponibilité des manuels scolaires. À signaler que la direction de l’éducation de la wilaya de Bouira a enregistré cette semaine un nouvel arrivage de livres. L’information a été révélée par le premier responsable du secteur à la Dépêche de Kabylie. Pour le primaire, il s’agit des manuels de technologie pour les élèves de la 3e année et celui de tamazight pour ceux de la quatrième année. Ce quota supplémentaire va sans doute atténuer la situation de manque de livres dans la wilaya.

Aziz C.