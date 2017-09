Les écoliers exposés aux risques d’accidents

Par DDK | Il ya 27 minutes | 63 lecture(s)

Les élèves de l’école primaire Terrad Hocine du chef-lieu de la commune d’Aghbalou sont exposés aux risques d’accidents du fait que le portail de cet établissement donne directement sur la route. Une sortie très dangereuse car exigüe et située sur une pente très prononcée. À la sortie des salles de cours, des dizaines de chérubins, fougueux et pleins d’énergie, mais surtout insoucieux et inconscients du danger qui les guettent, se précipitent dehors pour se retrouver en plein milieu de la route où «déboulent» des véhicules à grande vitesse. Pis encore, et en l’absence de trottoirs de part et d’autre de la route, les potaches marchent souvent à même la chaussée en s’exposant ainsi au risque d’être percuté par les voitures abordant la descente menant à l’école ou en remontant vers le CEM Tazaghart Achour. Devant le danger omniprésent pesant sur la vie des écoliers, l’association des parents d’élèves avait alerté par le passé l’administration de l’établissement et les responsables de la municipalité sur le problème afin d’étudier des pistes pour y remédier. Effectivement, et d’un commun accord, il a été proposé d’orienter les écoliers vers une autre voie d’accès plus sécurisée. Il a même été décidé d’installer un panneau juste devant le CEM pour interdire l’accès à la descente aux véhicules. Une solution toute indiquée qui a réduit le trafic et a sensiblement limité le risque d’accidents. Seulement, quelques temps après, le panneau en question a été supprimé et l’accès a été de nouveau autorisé sur la voie qui est redevenue une route à double sens. Du coup, le danger sur les écoliers existe toujours et n’a été écarté que durant une courte période. Il se trouve que même l’accès aménagé derrière l’école primaire pour éviter aux écoliers d’emprunter la voie passant devant l’établissement a fini par être abandonné. Devant cette situation, l’APE interpelle encore une fois les responsables de la municipalité et ceux de l’école primaire et attirent encore une fois l’attention sur les dangers que constitue cette route sur les écoliers. À ce titre, les mêmes parents relancent l’idée de fermer définitivement l’accès aux automobilistes pour écarter le danger et épargner la vie de leurs progénitures. L’on apprend que la municipalité est confrontée à un dilemme : l’interdiction de l’accès à la descente aux automobilistes générerait du coup l’accès au centre de santé situé sur cette route. D’où les hésitations à prendre une telle décision. Quoi qu’il en soit, des solutions doivent être trouvées au plus vite pour mettre à l’abri les écoliers et faciliter l’accès des ambulances et des patients au centre de santé.

D. M.