Des manques à combler au lycée Ben Badis

Par DDK | Il ya 27 minutes | 60 lecture(s)

Le lycée Abdelahamid Ben Badis, implanté au chef-lieu de la commune, risque de perdre sa bonne réputation en matière de réussite, à cause de nombreuses contraintes.

En effet, cet établissement du troisième cycle se débat depuis l'année dernière dans l'épineux problème du manque d'effectif dans des postes des plus sensible tels que le manque de censeur, d'un surveillant général, deux adjoints d'éducation, d'un économe, d'un laborantin et d’un magasinier. Des manques pénalisant pour son bon fonctionnement et par ricochet sur son rendement en fin d'année. «Ces carences persistent depuis 2015 et ont été signalés à plusieurs reprises à la tutelle par la direction de l'établissement sans que rien ne soit entrepris pour y remédier », déclare une source proche de ce lycée qui déplore le retard mis pour combler ces vides. Sur le plan infrastructure, le lycée Abdelhamid Ben Badis n'est pas logé à meilleure enseigne avec des dégradations progressives. Il s’agit notamment de la cour à deux niveau non-revêtue qui offre un lugubre décor de délabrement bien qu'une fiche technique a été établie depuis 2015 et transmise à la tutelle sans qu'aucune suite ne soit donnée à ce jour. L'absence d'une salle de sport est aussi une des contraintes majeures, sachant que les lycéens pratiquent les cours d'éducation physique à l'air libre. Ils sont ainsi exposés aux affres climatiques dans un espace non-aménagé, ce qui se traduit par de fréquents accidents : fractures, foulures et autres hématomes. L’autre contrainte, et non moins sensible, est celle de l'installation de l'indispensable chauffage central devenu ancien et vétuste, qui enregistre de récurrentes pannes en plein hiver, ce qui entraîne automatiquement des arrêts de cours à cause de l’insupportable froid. Notons enfin que cet établissement comptabilise un effectif de pas moins de 310 élèves repartis sur18 divisions dont les cours sont assuré par 41 enseignants.

Les parents d'élèves s'opposent aux permutations

Mercredi dernier, plusieurs parents d'élèves sont venus protester contre l'opération des permutations d'élèves entre ce lycée et celui de Zouzamen, distant de quelques centaines de mètres. En application à l'instruction de la tutelle, les deux établissements ont entamé cette opération qui cible 10 élèves de 2ème et 3ème année de la branche Génie électrique pour aller compléter la classe de la même spécialité au niveau du lycée de Zouzamen. Un établissement qui accueillera pas moins de 20 élèves du génie civil en provenance du lycée Abdelhamid Ben Badis. Les parents d’élèves, venus protester, arguent le fait que ce chamboulement risquerait de causer des perturbations en ce début d'année scolaire, notamment pour ceux des classes d'examen. À titre de soutien et de solidarité avec leurs élèves, les professeurs de Ben Badis ont observé un arrêt de cours d'une heure le même jour de 11 h à midi.

Oulaid Soualah