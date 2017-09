Les viandes blanches toujours abordables

Par DDK | Il ya 25 minutes | 36 lecture(s)

Depuis la fête d’Aid El-Adha, les viandes blanches et le poisson se vendent toujours à des prix raisonnables au marché hebdomadaire de Bouira. En effet, lors d’une virée sur place, il nous a été donné de constater que le poulet étiqueté, vidé et emballé, dans le strict respect de la commercialisation est proposé à 250 DA le kilogramme alors qu’il affichait, sur les étals du même espace commercial au mois d’août dernier, le prix de 400 DA pour le kilo. Quant aux poulets vendus clandestinement sur les accotements de la RN5, ils sont cédés à 200 DA le kilo. Cette baisse concerne également le poulet vendu en rôtisserie, dont le prix, qui atteignait les 750 DA, a connu une baisse vendu ainsi à 500 DA. Toutefois, dans d’autres localités limitrophes, les prix affichés par les bouchers de Bechloul ou ceux d’El-Esnam, à l'est de la wilaya, sont un peu plus élevés. Cette baisse concerne également les sardines. « Mêmes le prix des sardines s’est stabilisé à 250 DA le kilo et n’atteindra les 500 DA qu’au mois d’octobre prochain », estime un poissonnier. Avant d’ajouter : « ce n’est pas un cas exceptionnel. Souvent, les jours qui suivent l’Aid El-Adha, les prix des viandes enregistrent des baisses vertigineuses», déclare un boucher. Toutefois, l'abattage "illicite" des poulets, qui se fait en plein jour, en particulier sur les accotements des routes, n'est pas sans conséquences sur la santé des consommateurs, étant donné que les poulets vendus au niveau de ces points informels ne sont pas contrôlés. Il s’agit d’un abattage qui s'effectue souvent dans des conditions d'hygiène lamentables, lesquelles constituent un danger sur la santé des consommateurs.

Aziz C.