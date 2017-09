À la fois ferme et rassurant

Par DDK | Il ya 25 minutes | 33 lecture(s)

Les communes de Boukram et Bouderbala, daïra de Lakhdaria, ont été visitées par le wali de Bouira, Mustapha Limani, jeudi dernier.

La délégation s'est de prime abord rendue sur le site du futur chantier pour la construction d’une salle de soin et de deux logements de fonction. Le wali a pris connaissance de ce projet dans le détail avant d'assister à un exposé sur le réseau routier de la commune et des opérations pour sa réhabilitation ou sa densification. Le premier projet a été lancé depuis le 31 août dernier pour un délai de 7 mois et un montant de 22 857 000 DA. Il reliera le futur chemin au CW2. Long de 3,8 Km, il est à un taux d’avancement estimé à 95%. Sa livraison pourrait avoir lieu dans deux semaines. Les autres opérations concernent l’aménagement du CW2 à Boukhalfane sur 4 km. Au total, ce sont 1 200 habitants (ceux de Karabache et ceux de Bénikhafoune) qui bénéficieront de ces améliorations des conditions de circulation. À titre d’information, le réseau de Boukram comprend 24 km de chemin wilaya (CW) dont 5,2 Km revêtus et 40,635 km de chemin vicinal. Une opération de revêtement est en cours pour la portion non revêtue du chemin vicinal (communal) sur 4 km. M. Limani qui a affiché sa satisfaction a, cependant, insisté sur la nécessité d’un entretien permanent des accotements afin de permettre l’écoulement des eaux pluviales qui en s’accumulant dans les fossés débordent et rongent le bitume et la chaussée des routes. Profitant de la proximité d’une école, le premier responsable de la wilaya s’y est rendu pour s’enquérir des conditions de travail des enseignants et des élèves. Même air de satisfaction. Au chef-lieu communal, il a reçu un aperçu sur la situation qui prévaut en matière de développement dans la commune, ainsi qu’en matière de logement où un projet de 50 logements est d’ores et déjà achevé. Ce dernier a été scindé en deux tranches. Celle des 30 logements débutés le 20 /05/ 2012 n’a pu être réceptionnée qu’en 2014 après bien des arrêts et reprises. La seconde tranche de 20 logements lancés le 24/10/ 2011 a été réceptionnée à 100%. Le wali a sourcillé devant tant de lenteur dans l’exécution des travaux. Le programme global de logement faisait quant à lui, état de 877 logements inscrits, dont 717 achevés et 99 en cours. (Les 50 logements publics locatifs cités plus haut compris dans ce calcul) Mais il a vite retrouvé sa bonne humeur devant les explications fournies au siège de l’APC quant au développement de cette commune. S’étendant sur une superficie 93,92 km avec 6 000 habitants, la commune de Boukram, créée en 1984, possède 7 écoles primaires et autant de cantines, 2 CEM, 1 lycée, une salle polyvalente et une aire de jeu. Pour l’habitat, il y a eu 821 bénéficiaires avec 113 dossiers en attente d’être traités. Si tout baigne dans la joie dans cette commune si reculée, l'avis des jeunes que nous avons rencontrés est plutôt mitigé. Sans emploi pour la plupart, ils ne savent comment meubler leur journée…Au sommet de la montagne qui domine le chef-lieu de cette commune, se dresse le réservoir d’eau qui va permettre son raccordement au barrage de Koudiet Acerdoune. Ici se pose le problème d’énergie non encore installé et dont la mise en service reste tributaire et l’alimentation de la localité de Ouled Omar, situé à un niveau tel que la station de pompage SP4 ne serait pas dans la capacité d’alimenter en eau ce village haut perché. Pendant un long moment, la solution à ce problème a été cherchée en présence du wali. Finalement, on a conclu qu’une nouvelle station de pompage était nécessaire pour porter l’eau jusqu’au lieu dit Ouled Omar. Avant de redescendre vers Bouderbala, le wali s’est vu interpeller par une famille, les Tatar, sur le gaz empêché par un opposant dont la conduite devrait traverser le terrain. Le wali a promis de faire le nécessaire.

L’escale de Bouderbala

Bien que beaucoup moins vaste, la commune de Bouderbala créée, ô surprise en 1956, s’étend sur 46 km avec une population, presque triple de celle de Boukram (17 566 habitants). On comprend qu’il y ait 17 écoles primaires, 15 cantines, 2 CEM, 1 lycée, un CFPA, une salle polyvalente, un stade et un centre culturel. Pour l’AEP, son réseau s’étend sur 95 km et celui de l’assainissement sur 22 km. Quant à son programme de logements tous segments confondus, on a pu observer que sur les 230 logements publics locatifs, 62 sont achevés, et 168 à l’arrêt. L’habitat rural connait également des vicissitudes, quoi que à un moindre degré, puisque dans la réalisation des 228 logements, 206 sont achevés. Au total sur les 2 458 logements tous segments confondus, 2068 sont achevés, 189 en cours et 168 à l’arrêt. Mais le projet des 50 logements divisés comme celui de Boukram en deux tranches accuse un retard dans la réalisation des 18 logements. Cette tranche butte sur le passage d’une ligne électrique. Conséquence fâcheuse : 6 logements ne peuvent être réalisés. Le wali a instruit le service concerné pour la levée immédiate de ce blocage. Le premier responsable de la wilaya a pris connaissance du réseau routier de la commune qui se compose d’une portion de route nationale (RN) n° 29 longue de 8,9 km, de deux chemins de wilaya (2 et 17) longs de 13,9 km et d’un grand nombre de chemins communaux ou vicinaux longs de 59 km dont 13 km non revêtus. Le wali a également visité un projet de réhabilitation de la RN29 sur un (1) km au profit de la localité de Semmaa et Drablia. D’un montant de 6 540 240 DA, le projet pour lequel un délai de deux mois a été accordé connaît un taux d’avancement estimé à 98%. Enfin, le wali s’est fait expliquer le projet d’une réalisation d’une décharge publique à Drablia pour un montant de 1 982 540 DA. Entamé le 16/08/2017, il sera réceptionné le 16 octobre prochain. Mais n’étant qu’à 60% de ses travaux, il pourrait connaitre un léger retard dans sa livraison. Il faut noter qu'à chaque halte de sa visite d'inspection et de travail, le wali n'a cessé de répondre aux préoccupations des citoyens venus l'interpeller sur bien des sujets.

