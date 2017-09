L'école Boubi Ali retapée par des bénévoles

Par DDK | Il ya 44 minutes | 61 lecture(s)

Profitant du weekend, un groupe de jeunes bénévoles d'Ahnif-centre, a initié, vendredi dernier, une action collective consistant en le nettoyage et ravalement de l'école primaire "Boubi Ali" située au chef-lieu communal. En effet, dès les premières heures de la matinée, ces jeunes ont rejoint cette école avec l'intime volonté de la nettoyer et de lui donner une allure plus avenante. Cet établissement présentait un aspect détérioré avec des détritus qui l'ont envahi. Selon ces bénévoles, «l’école n'a pas bénéficié, à l'instar des autres écoles relevant de cette commune, de travaux de réhabilitation comme il est de coutume. Ce qui a aggravé son état de vétusté». Le cri de détresse lancé par les parents d'élèves de cet établissement, et les photos de l’école partagés sur les réseaux sociaux, n'ont pas tardé à susciter la sympathie et la solidarité des jeunes de la localité, lesquels ont tenu à apporter un peu de «réconfort» en s’engageant dans la réfection de cet établissement. Ainsi, cette action de nettoyage et de lifting permettra aux élèves d'évoluer dans un endroit sain. Pari réussi, puisque les 13 salles de classe et le bloc administratif de ce primaire ont été nettoyés, les détritus jonchant la cour enlevés, les toilettes curées et les portes ainsi que les fenêtres repeintes. Avant le passage de ces bénévoles, l’APE avait saisi la direction de l'éducation de Bouira, le chef de daïra de M'Chedallah et les autorités communales pour leur faire part de la situation peu enviable dans laquelle se trouve ce lieu de savoir. Les rédacteurs de la missive ont énuméré les carences et autres problèmes auxquels est confrontée cette école : «(…) le manque du personnel administratif, le délabrement de la cour, l'état catastrophique des toilettes et l'absence de l'eau courante, le manque d'ouvriers pour l'entretien et l'hygiène, l'état général de cette structure, l’insuffisance du matériel et d'équipement pédagogiques mis à la disposition des élèves et du personnel ». En vain ! Mais leur cri de détresse a bien reçu l’écho positif de ces jeunes qui ont eu le mérite de retaper cette école.

Y. Samir