Manque d’enseignants et instabilité à l’administration

Depuis sa mise en service en 2002, le lycée Slimane Amirat se trouve confronté à des problèmes récurrents en tous genres.

Le premier de ces problèmes, et pas des moindres, concerne le déficit en encadrement administratif et pédagogique. « Ce problème est chronique et se pose pratiquement à chaque rentrée scolaire », ont indiqué les parents d’élèves de cet établissement. En effet, cette année encore l’association des parents d’élèves (APE) évoque un manque de pas moins de six ouvriers de la catégorie ouvriers professionnels, devant être affectés pour des tâches d’entretien et d’hygiène. Aussi, le lycée enregistre un déficit de deux adjoints d’éducations et quatre enseignants. « Le déficit en encadrement pédagogique concerne deux matières d’enseignement, à savoir les mathématiques avec trois enseignants et la physique avec un enseignant qui manquent au staff». Un membre de l’APE a tenu à rappeler l’épisode de l’année dernière durant laquelle un manque important en enseignants avait été enregistré. « L’année dernière, la situation était pire que cette année. Pratiquement toutes les matières accusaient un manque d’enseignants. Ce n’est que plusieurs semaines après la rentrée et suite à plusieurs réclamations que des contractuels ont été affectés au lycée», confie-t-il. Et d’ajouter : « à l’heure actuelle, on attend toujours le renfort de quatre enseignants. Le directeur de l’éducation a été alerté sur ce problème. Il nous a fait savoir, en guise de réponse, que des enseignants ont été affectés en nombre suffisant mais ils tardent toujours à rejoindre l’établissement ». On relève aussi l’instabilité chronique qui touche l’administration. Selon l’APE, il y aurait deux « faisant fonctions » qui assurent des postes de proviseur et de surveillant général. « Depuis l’ouverture du lycée, on a enregistré 15 affectations de directeurs. On envoie soit des directeurs stagiaires soit des « faisant fonctions », constate-t-on. Cette situation précaire influerait négativement sur le bon fonctionnement du lycée et par ricochet sur les résultats scolaires. « Si l’établissement est très mal classé aux résultats du baccalauréat, c’est en raison de l’instabilité du staff administratif qui change chaque année, mais aussi et surtout à cause du manque d’enseignants », regrette l’APE. Le lycée est classé à la 46e place (la wilaya compte 52 lycées) au classement du baccalauréat lors de la précédente session. Pour l’APE, « cette situation doit impérativement changer ».

«Un réfectoire exigu et vétuste»

En outre, les membres de l’association reviennent sur l’état du réfectoire du lycée. Selon eux, le lieu de restauration est exigu et vétuste. « Le réfectoire est exigu et nécessite des travaux de réaménagements. Il assure des repas pour près de 400 lycéens. Lorsque certains lycéens s’apprêtent à rejoindre les salles de cours, leurs camarades n’ont pas terminé leurs déjeuners », note un parent qui plaide pour l’inscription d’un projet d’extension dudit réfectoire. Ce dernier a tenu, par ailleurs, à souligner le manque de transport scolaire. Selon lui, les moyens affectés par la municipalité sont loin de répondre à la demande. D’où la nécessité de renforcer les bus pour assurer le transport des lycéens, d’autant plus que le lycée d’Aghbalou se situe loin de l’agglomération, à plus de deux km du chef-lieu communal. L’APE affirme avoir adressé de nombreux écrits notamment au wali, au P/APW et au premier responsable du secteur, mais en vain. Toutefois, les membres de l’association indiquent que le directeur de l’éducation les a reçus durant plusieurs heures, mercredi dernier. Une occasion pour eux d’exposer tous les problèmes du lycée et plus particulièrement celui des orientations scolaires. Ce problème qui a, pour rappel paralysé le lycée pendant trois jours, a été résolu, indique-t-on.

Djamel M.