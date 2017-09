Une école publique à l’abandon

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

L’école primaire Dahmani Saïd, sis au village socialiste Abbas Boudjnan relevant de la commune d’El-Esnam, 13Km au sud-est du chef-lieu de la wilaya, se trouve dans un état déplorable. Ainsi, il fait l’objet, depuis quelques années, à une désertion de la part des élèves. Nous nous sommes rendus dans cet établissement où nous avons constaté, de prime à bord, que sa structure est inhospitalière et très peu entretenue. Elle est, de ce fait, exposée à toute forme de saccage. Des sanitaires délabrés, des salles de classe aux vitres brisées et parfois remplacées par de vulgaires contreplaqués. L’étanchéité imparfaite des toits, augure un hiver pénible. Quant au carrelage au niveau des classes, il a changé même de couleur faute d'entretien et de lavage à l’eau. Certains parents se disent outrés par le supplice que vivent leurs enfants et les enseignants. Pour assurer une scolarité digne de ce nom à leurs enfants, beaucoup de parents d’élèves effectuent des transferts, notamment vers l’école Slimani Achour, qui semble être la plus proche dudit village. En effet, le nombre d’élèves a doublé au sein de cette école, elle en compte désormais plus d’une trentaine d’élèves par classe. « Les autorités communales tardent à prendre des décisions pour remédier de façon efficace aux difficultés que vivent et partagent enseignants, élèves et fonctionnaires», s’est plaint Kamel, parent d’élève. Interrogé sur le sort de cette école, Smail Agoune, adjoint au maire de ladite commune nous a confié que les autorités municipales peinent à inscrire un projet visant sa restauration, mais affirme que la municipalité s’est résolue à la restaurer «avec tous les moyens nécessaires».

Aziz C.