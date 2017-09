Le CFPA Mansouri Hocine fait sa rentrée

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

Le centre de formation professionnelle Mansouri Hocine, dans la commune de M’Chedallah, a organisé, dimanche dernier, une cérémonie symbolique de reprise des cours et ouverture de la session 2017/2018. Ainsi, ont été conviés à cette activité les comités des sages de deux villages de Tadert et Ighzer Iwakuren, l'organisation des Moudjahidines, le mouvement associatif et enfin les anciens retraités du CFPA. La réception a débuté par l’hymne national et la prise de parole de la directrice Mme Ait Abbas Kahina. Cette dernier a souhaité la bienvenue aux invités et a présentée une fiche technique du centre. On apprendra que le CFPA assure un total de pas moins de 160 places pédagogiques avec 60 stagiaires en formations à plein temps, c’est-à-dire en mode résidentiel et le reste en apprentissage, toutes filières confondues. Le centre compte par ailleurs un nombre de 20 spécialités dont la couture, la cuisine et la maintenance informatique. En marge de la cérémonie, la responsable fera part du raccordement, cette année, de l'établissement au réseau du gaz naturel, une commodité qui faisait cruellement défaut par le passé. Elle déplore cependant l'état des ateliers et des salles de cours dont le plafond est en zinc non isolant. Cette situation fait de ces salles une fournaise en été et de véritables "chambre froides" en hiver. Mme Ait Abbas a tenu à souligner la nécessité absolue à ce que les plafonds soient remplacés en faux plafond synthétique pour réduire de ses nuisances. Il est utile de préciser que dans la commune de M’Chedallah, le secteur de la formation professionnelle va se renforcer en février 2018 par l’ouverture d’un institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP). Cette structure est dédiée aux métiers du bâtiment et des travaux publics (BTP). Cette annonce a été faite, dimanche dernier, par la directrice par intérim du secteur en marge de la cérémonie du lancement de la rentrée professionnelle. Cette nouvelle structure va permettre de diversifier l’offre de formation dans la daïra et ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes de la région désireux de poursuivre une formation dans le domaine du BTP.

