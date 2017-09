Enfin des lignes de transport pour Ighil Nath Ameur !

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

La région de Tamellaht, située au sud du chef-lieu de la commune d'Ahnif, souffre encore de l'enclavement et de l'isolement à cause du manque de transport collectif de voyageurs. Seule une poignée de transporteurs desservent, cahin-caha, les différentes localités de cette région charnière de la municipalité d'Ahnif. En conséquence, des usagers perdus et en plein désarroi, surtout les élèves et les travailleurs, font le poireau, chaque matin, devant les différents arrêts pour rejoindre les destinations voulues. Cependant, les choses ne sont pas si simples pour ces usagers, du moment que les fourgons ne sont pas disponibles en nombre suffisant pour transporter des dizaines de personnes. Du coup, l'on se rabat sur l'auto-stop comme pis-aller, mais là encore il faudra compter sur la bonne foi des conducteurs qui voudraient bien les prendre avec eux. «Ce calvaire de la rareté du transport de voyageurs dure depuis des années sans qu'une solution ne soit trouvée. Je ne sais pas si le problème réside dans le manque de lignes de transport où la désertion de ce créneau par les transporteurs. En tout cas, nous souffrons énormément de ce problème lancinant. Il faut vraiment être véhiculé pour fuir l'isolement, autrement c'est le calvaire au quotidien», déplore un habitant de Tikesraï, un village confronté à un problème aigu du manque de transport de voyageurs. Néanmoins, si les choses sont restées telles qu'elles sont dans certains villages de la commune en matière de transport, le village Ighil Nath Ameur a vu, ces derniers jours, ce problème réduit drastiquement, et ce, à la faveur de l'octroi par la direction des transports de la wilaya de Bouira de nouvelles lignes de transport au bénéfice des transporteurs. En effet, selon nos sources, ces nouvelles lignes ont été octroyées, récemment, ce qui a contribué à désenclaver ce village qui était en proie à l'isolement. «C'est une bonne nouvelle pour nous (les habitants du village Ighil Nath Ameur, ndlr) de voir de nouveaux transporteurs faire la navette entre notre village et le chef-lieu d'Ahnif. Cela va nous permettre de voyager à toute heure», affirme un usager rencontré à l'arrêt de fourgons d'Ahnif-centre. La direction des transports devrait songer à octroyer de nouvelles lignes aux transporteurs pour desservir les autres villages de Tamellaht et atténuer un tant soit peu le manque de transport en commun.

Y. Samir