Don de fournitures scolaires aux élèves nécessiteux

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Une action de solidarité au profit d’élèves issus de familles démunies et nécessiteuses, de l’ensemble des villages des communes d’Ath-Leqsar et d’Ath-Rached, a lieu avant-hier, grâce aux dons rassemblés par l’association socioculturelle Izuran, de la commune d’Ath-Leqsar. Selon M. Amar Ouali, membre de ladite association, cette première action a consisté en la distribution d’articles scolaires aux élèves des différents paliers recensés auparavant. Les bénévoles de l’association ont fait le tour de l’ensemble des établissements scolaires de cette région, à la rencontre de ces élèves nécessiteux pour leur remettre ainsi des articles scolaires. «Nous avons entamé notre opération au niveau des établissements scolaires du chef-lieu de la commune d’Ath-Leqsar, des écoles primaires, les deux CEM et enfin au lycée Mohammed Boudiaf. Nous avions par la suite sillonné les établissements scolaires des villages de cette commune. Nous avons distribués des fournitures scolaires de premières nécessités », et de souligner : «Notre opération se poursuivra dans les villages de la commune voisine d’Ath-Rached. Nous allons essayer d’atteindre chaque élève qui aura besoin de notre aide même si elle est symbolique», ajoute M. Ouali, qui précise que l’ensemble des fournitures distribués à ces élèves, ont été offerts par une entreprise privée de fabrication de fourniture scolaire, sise à Tizi-Ouzou. Notre interlocuteur, précise, par ailleurs, qu’il s’agit d’une première étape inscrite dans le cadre du programme de solidarité tracé par cette association, récemment créée. «Nous prévoyons d’établir un programme de cours de soutien, dans plusieurs matières, au profit des élèves de notre région. Ces cours seront dispensés gratuitement et assurés par des enseignants qualifiés ou des universitaires», conclut-il.

Oussama Khitouche