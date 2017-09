Deux agents pour faire fonctionner la poste !

Par DDK | Il ya 1 heure | 158 lecture(s)

Le bureau de poste du chef-lieu de la commune de Saharidj, à l’Est de la wilaya de Bouira, où est enregistrée une grande concentration de la population, tourne avec deux agents seulement.

L'un des deux agents affectés est une jeune femme rémunérée dans le programme du pré-emploi et le second est le receveur-distributeur appelé à vaquer à d'autres tâches hors guichet. Ce qui revient à conclure que ce bureau de poste central tourne avec un seul agent en permanence au niveau des guichets qui enregistre de fréquentes affluences, notamment entre le 18 et le 25 de chaque mois avec les versements des salaires, retraites et autres pensions. À l’intérieur de la structure, la préposée au guichet était affairée avec une charge de travail allant crescendo, notamment durant les jours de pointe. Si l'on se fie au tableau des prestations de services affiché au mur bien en vue des usagers, pas moins de 23 opérations diverses sont assurées par cet unique guichet et l’on se demande comment une seule employée pourrait, à elle seule, accomplir tous ces services et répondre à la demande sans cesse grandissante des usagers d’Algérie Poste. Il convient de noter que ce bureau de poste du chef-lieu de commune couvre les prestations de service pour une population qui frôle les 6000 habitants sachant que Saharidj-centre, un ancien camp de concentration aménagé par les forces coloniales, abrite environ 60 % de la population de cette municipalité de prés de 10.000 âmes. En plus des usagers de la commune, des routiers de la RN30, en bordure de laquelle est implanté ce bureau de poste, marquent souvent une halte pour effectuer des retraits, versements ou toute autre opération qu'il assure. D’aucuns à Saharidj souhaitent le renforcement en personnel dans ce bureau de poste. Il faut signaler que les autres bureaux de poste implantés dans certains chefs-lieux communaux sont bien mieux lotis que celui de Saharidj. Celui de Chorfa par exemple dispose de plus de personnel. L’on souhaite l’installation d’un distributeur automatique de billets (DAB) au niveau de cette municipalité. A signaler que la direction d’Algérie Poste a installé récemment pas moins de huit appareils à travers plusieurs communes de la wilaya, mais Saharidj ne figurait pas parmi ces communes.

Oulaid Soualah