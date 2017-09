Journées de formation pour les artisans

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

Une formation d’accompagnement au profit des artisans, s’étalant sur trois jours, a débuté au niveau des anciennes galeries de Bouira. Elle s’achèvera, aujourd’hui, jeudi. Cette formation agréée par le Bureau International du Travail (BIT), a pour objectif de permettre aux artisans de développer leurs petites entreprises. «Nous avons actuellement près de 25 apprenants et apprenantes nouvellement inscrits au niveau du registre de la Chambre de l’artisanat et des métiers de Bouira qui bénéficient de cette formation-accompagnement. Cela leur permettra de démarrer leurs activités sur de bonnes bases», nous a indiqué M. Azeddine Abdous, directeur de la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM). Il explique que «cette formation ne touche pas le volet technique de leurs activités respectives, c’est plus pour développer la gestion et de maintenir viable ces petites entreprises qui viennent d’être créées». Pour ce responsable, ces journées de formation entre dans la stratégie du ministère du Tourisme et de l’Artisanat qui veut promouvoir les petites entreprises gérées par des artisans, afin de leur éviter toutes mauvaises surprises en matière de gestion entrepreneuriales. Notre interlocuteur affirme, par ailleurs, que plusieurs formations dans différents domaines sont assurées par la Chambre de l’Artisanat et des Métier pour permettre à ses adhérents de bénéficier d’une meilleure réussite dans leurs activités et surtout développer l’activité des artisans locaux qui sont souvent confrontés à une concurrence assez rude sur le marché. Il convient de signaler que plus de 18.000 artisans bénéficieront, jusqu'en 2020, de cycles de formation dans différentes spécialités, dans le cadre du développement de l'entrepreneuriat. Quelque 1.500 cycles de formation seront organisés jusqu'en 2020, dans différentes spécialités, au profit de ces artisans, sur le territoire national. Un programme qui rentre dans le cadre du développement de l'entrepreneuriat. À cet effet, un nouveau programme intitulé «Elargis ton champ d'activité» a été tracé en coordination avec le secteur de l'artisanat et le BIT, lequel prévoit trois cycles de formation au profit de 3.000 artisans pour leur inculquer les méthodes à suivre pour étendre leur activité, a-t-on appris auprès du directeur de la CAM de Bouira. Ce dernier a également indiqué qu’un autre programme a été élaboré sur le développement de compétences de merchandising, en coordination avec le BIT. Ce programme initie les formateurs aux techniques et modes de participation aux expositions et foires, appelé «techniques de merchandising».

Hafidh B.