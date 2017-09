Plus de 500 sites urbains concernés par la télésurveillance

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

Cinq-cent trois (503) sites urbains répartis à travers le chef-lieu de la wilaya de Bouira, onze daïras, et des communes sont concernés par un projet de télésurveillance, qui devrait avoir lieu prochainement, a annoncé le chef de la sûreté de la wilaya de Bouira, le contrôleur de police Boubekeur Mekhalfi. C’est lors d’une conférence de presse animée lundi dernier que M. Mekhalfi a annoncé cet important projet qui portera sur l’installation de plus de mille six-cents caméras de surveillance à travers 503 points urbains de la wilaya de Bouira pour sécuriser les citoyens ainsi que leurs biens et les édifices publics. «L’étude du projet est achevée et il ne reste que la réalisation sur le terrain», a indiqué le même responsable, tout en estimant que cet important projet faciliterait davantage le travail des unités de la Sûreté locale dans la lutte contre la criminalité, ainsi que la gestion des foules et la sécurisation des citoyens et de leurs biens. «L’étude et la validation du projet sont faites et il ne reste que l’exécution», a encore précisé le même responsable. «La couverture sécuritaire en milieu urbaine dans la wilaya de Bouira a atteint un niveau très appréciable, et ce projet de télésurveillance permettrait sans doute de faciliter beaucoup de choses aux services de la Sûreté de la wilaya», a-t-il ajouté. Le projet porte également sur la dotation des salles de gardes à vue par des caméras de vidéosurveillance, a tenu encore à préciser le chef de la Sûreté de la wilaya de Bouira.

R. D.