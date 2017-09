Volontariat au village

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Les citoyens de la localité de Semmache relevant de la commune d'El-Adjiba ont initié, depuis quelques jours, une opération de nettoyage de leurs quartiers et routes. Des dizaines de jeunes participent à cette action de solidarité environnementale, en l'absence des autorités locales dont la maire à laquelle est attribuée la responsabilité de collecter les déchets et de veiller à garantir un environnement sain dans la région avec sans doute l'implication des habitants. Les jeunes volontaires ramassent et collectent tous les déchets et ordures qui s'entassent dans les quartiers et sur les bas-côtés de la route principale traversant leur localité. «Cette opération se veut une occasion pour sensibiliser la société sur la nécessité de protéger notre environnement, les autorités aussi doivent agir car elles sont dotées de moyens pour le faire», a expliqué Yacine Belkacemi, un des jeunes initiateurs. Ce denier a saisi cette occasion pour appeler les responsables de la commune à les aider dans leur action en leur fournissant des sacs-poubelles et autres matériels pour pouvoir collecter les déchets qui seront transportés par la suite à un des centre d'enfouissement technique (CET). «Il s'agit d'une action louable, première du genre, qui devrait se reproduire à l'avenir dans notre village», a avoué Mohamed Chérif, un autre jeune citoyen du village.

R. D.