Un centre d’entretien du matériel à El Hachimia

Par DDK | Il ya 1 heure

El-Hachimia, au sud de Bouira, est en passe de voir concrétiser un important projet. Il s’agit du centre inter-wilaya d’entretien du matériel (CIM) de la Sûreté nationale qui s’étalera sur une superficie de quatre hectares.

Les travaux de cette infrastructure sont en cours de réalisation et avancent de manière satisfaisante. Cette annonce a été faite par le chef de la Sûreté de la wilaya de Bouira, le contrôleur de police, Boubekeur Mekhalfi, lors d’une récente rencontre consacrée au bilan des activités des différents services de la Sûreté locale durant les trois derniers mois. «Ce centre est en phase de construction à El-Hachimia. Les travaux d’avancement ont atteint les 60% dans cette structure régionale et elle devra être livrée prochainement», a souligné le même responsable. «Il s’agit, a-t-il précisé, d’un centre d’entretien du matériel de la Sûreté nationale. Ce projet permettra de créer, une fois achevé, des dizaines de postes d’emploi pour les jeunes de la wilaya de Bouira, notamment dans les spécialités de l’électronique, électromécanique, la maçonnerie et autres métiers». Cette infrastructure qui s’étend sur une superficie de quatre hectares œuvrerait pour la préservation et l’entretien de tout le matériel de la Sûreté nationale au niveau régional et faciliterait le travail pour les unités de police en cas de déplacements ou de missions sécuritaires, a détaillé M. Mekhalfi. La Sûreté de la wilaya de Bouira prévoit, en outre, de créer quatre autres sûreté urbaines au niveau du chef-lieu de la wilaya compte tenu du développement du tissu urbain de cette ville du centre du pays. «Compte tenu du développement du tissu urbain de la ville de Bouira, nous comptons aussi créer quatre autres Sûretés urbaines, dont deux d’entre elles sont programmées en urgence et deux autres à moyen et long termes», a encore expliqué M. Mekhalfi. «Deux de ces futures Sûretés urbaines seront créées à Ras El-Bouira et au niveau du nouveau pôle urbain du site Belmahdi dont l’objectif est de sécuriser davantage le chef-lieu de la wilaya», a-t-il indiqué.

