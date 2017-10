6 kms à pied pour aller à l’école

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

La galère continue pour les élèves habitant loin de leur école sise au village de Toughza dans la commune de Chorfa.

En effet, chaque année scolaire, ce problème resurgit en mettant dans tous leurs états les élèves et leurs parents.

Il s'agit de ces enfants scolarisés au niveau de l'école primaire "Khellal Slimane", située au centre du village Toghza. Les potaches qui habitent loin de cet établissement se voient, chaque jour, obligés de parcourir pas moins de 6 kms en aller/retour pour suivre leurs études. Ces élèves, une trentaine, habitent le lointain hameau de Bourar et la périphérie du village Toghza à proximité de l'oued Sahel. Ils galèrent depuis des années avec leur corps frêle en portant par dessus tout des sacs-à-dos lourds, ce qui n'arrange guère les choses pour eux. Le transport scolaire n'étant pas assuré pour ces bambins pas plus hauts que trois pommes, ce qui "aggrave" leur cas. Pis encore, ils sont exposés, de ce fait, aux dangers comme les enlèvements, les agressions,...eux qui marchent innocemment sans aucun accompagnateur adulte. Leurs parents ne peuvent pas leur assurer la protection, étant donné qu'ils travaillent. La situation se corse davantage avec la chaussée et les voies ferrées empruntées parfois par ces élèves, où ils risquent d'être fauchés par une voiture ou un train qui surgiraient de manière impromptue. «C'est vraiment navrant que de voir ainsi des élèves âgés entre 6 et 12 ans qui font des va-et-vient quotidiens entre leur demeure et leur école à pied et avec des sacs-à-dos chargés qu'ils portent avec peine. Ils souffrent de la distance. Il faudrait leur assurer le transport», affirme un habitant de la localité. Pour arriver à l'heure à l'école, ces enfants doivent se lever très tôt, au moment où leurs semblables dorment encore à poignets fermés.



Y. S.