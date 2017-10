Les jeunes s’impliquent à Vouaklane

Par DDK | Il ya 49 minutes | 71 lecture(s)

La région de M'Chedallah fait sa toilette au sens propre du terme grâce à l'implication concrète sur le terrain de groupes de jeunes volontaires qui organisent des opérations d'envergure de nettoyage voire d’aménagement de leur quartier ou du village. La dernière action en date est l'opération de nettoyage suivie de l’aménagement du boulevard central initiée depuis vendredi dernier par une cinquantaine de jeunes bénévoles de Vouaklane, dans la commune de M’Chedallah. En effet, après avoir consacré la première journée au nettoyage minutieux de cette importante agglomération, les jeunes volontaires ont entrepris l’opération d'aménagement du boulevard central qui relie ce village à la RN30 au niveau du carrefour d'Oughazi. Les travaux ont débuté par la réfection des bordures des trottoirs et l’aménagement en dur de bandes qui seront planté de fleurs des deux côtés de ce boulevard assez large. Devant l'enthousiasme des jeunes bénévoles, des bienfaiteurs ont fait don de sommes d’argent ou de matériaux de construction pour participer à l'embellissement de Vouaklane. Pour les volontaires, cette opération va se poursuivre suivant un programme qu'ils se sont tracés. Il est utile de noter qu'en plus de ces aménagements évoqués, les bénévoles comptent réaliser trois fontaines publiques, des bancs en durs au niveau de la place publique, le ravalement et badigeonnage des murs de façade le long de cette rue principale. Sur ces murs, ils comptent réaliser des esquisses aux motifs berbères et des portraits de personnages historiques. Dans leur programme d'embellissement figure aussi la réalisation en dur de quelques repères légendaires de leur ancien village Ivelvaren tel que le canon en bois de chêne que leurs ancêtres ont fabriqué pour repousser les envahisseurs Français. Il est prévu aussi la réfection de l'éclairage public, et l'installation de panneaux indicateurs notamment à l'entrée du village. Notons que cette opération de volontariat des jeunes d’Ivelvaren est venue après celle des résidents du quartier des 56 logements de la nouvelle ville, mitoyen de Vouaklane. À ces actions, vient s’ajouter celle organisée il y a de cela plus d’une semaine par les jeunes randonneurs d'Iwakuren. Ces derniers avaient pour rappel mené à terme la semaine écoulée les opérations de nettoyage du sommet de Tamgout (Lalla Khedidja) et leurs deux anciens villages Ighzer Iwakuren et Tadert Ledjdid. Les mêmes bénévoles d’Iwakuren s’attellent à l'heure actuelle au nettoyage des cités périphériques de Raffour à savoir Aharrach, Achadhoukh et Arafou.

Oulaid Soualah