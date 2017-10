Merci les bénévoles !

Par DDK | Il ya 49 minutes | 97 lecture(s)

Le chemin de wilaya N°12 (CW12) traversant l'est de la commune d'Ath Mansour continue toujours de défrayer la chronique dans cette région charnière de la vallée du Sahel. En effet, après l'épineux épisode de sa "réhabilitation" tumultueuse, en juin 2016, laquelle a fait couler beaucoup d'eau sous les ponts, ce chemin continue de susciter le désappointement des automobilistes et des usagers qui l'empruntent quotidiennement. Long d'environ trois (3) kms, ce tronçon fait la jonction entre la RN5 et le CW42 A situé dans la commune voisine de Boudjellil relevant du département de Béjaïa. Constatant l'état déplorable, pour ne pas dire indescriptible, de ce chemin, un opérateur privé avec un groupe de citoyens ont initié, récemment, une opération de revêtement de ce chemin en TVC (tout-venant de carrière). Il a fallu environ 70 charges de bennes de TVC pour étaler toute la couche dudit matériau sur ce tronçon suivi de son compactage. L'opérateur en question a mis à la disposition de la localité ses engins et les matériaux afférents pour atténuer un tant soit peu cette situation, qualifiée de "cauchemardesque" par les automobilistes. Au terme des travaux, le chemin a recouvré un état plutôt acceptable, et la circulation automobile s'effectue de façon quasi-normale en dépit de quelques cahotes. Cependant, même si cette initiative de la part des intervenants a été saluée dans la région, il n'en demeure pas moins que les riverains de ce chemin souffrent le "martyre" à cause de la poussière qui se soulève à chaque fois qu'un véhicule passe. De parts et d'autres de ce tronçon, la situation est "inqualifiable": des oliviers périclitent sous une couche épaisse de poussière blanche qui s'est déposée sur les branches en les asphyxiant. À leur tour, les habitations sont recouvertes également de poussière épaisse, et les habitants ne font que nettoyer les façades de leurs demeures polluées.

Y. S.