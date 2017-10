à qui se plaindre ?

Par DDK | Il ya 48 minutes | 86 lecture(s)

Les habitants de Kadiria (ex-Thiers), une commune située à 30km à l’ouest du chef-lieu de wilaya de Bouira, sont souvent confrontés au problème de transport entre leur commune et le chef-lieu de la wilaya. En effet, au cours de la journée de mercredi dernier, dans l’après-midi, il a été constaté, au niveau de la nouvelle gare routière baptisée Aigoune Mohamed, des scènes de bousculades entre les voyageurs dès qu’un fourgon de transport revenant d’El-Kadiria pointe. Dans ce genre de situation, l’on assiste habituellement à des scènes assez violentes pouvant engendrer des échauffourées entre les voyageurs. Pourtant, durant les jours ouvrables, les fourgons arrivent facilement à faire le plein, à l’aller comme au retour. Ceci dit, les chauffeurs de fourgons n’assurent plus de dessertes aux environs de 16 heures et ce, même durant les jours ouvrables. «Nous ne pouvons pas risquer de nous retrouver au milieu d’une bousculade avec des hommes beaucoup plus forts que nous», confie un père de famille, qui attend le retour au calme, pour prendre place. À ce sujet, un chauffeur de fourgons dira : «quand nous ne sommes pas sûrs de remplir notre bus en aller comme en retour, nous n’effectuons plus de navettes supplémentaires, pour éviter des pertes pécuniaires. Cela arrive souvent en fin d’après-midi». Pour les voyageurs, cette façon de faire est inacceptable et contraire à la réglementation régissant les transports en commun. «Les transporteurs sont normalement obligés de nous déposer, quitte à faire un déplacement sans aucun client», confiera un usager des transports. L’on apprendra que la même situation se reproduit presque chaque jour de l’autre côté, à l’ancienne gare routière, sise au centre-ville du chef-lieu où les quais réservés aux bus d’El-Esnam et d’El-Hachimia, sont désertés par les conducteurs d’autocars bien avant 16 heures, particulièrement les vendredis. Chose qui agace énormément les voyageurs qui se voient contraints de recourir à la location onéreuse des taxis pour rallier leur domicile en fin de journée. En somme, les services de la direction des transports doivent intervenir régulièrement pour veiller au respect de la réglementation et s’assurer de la disponibilité et la régularité des moyens de transport et garantir aux voyageurs de bonnes conditions de voyage.

Aziz C.