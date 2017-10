54 bœufs et 8 moutons immolés à l’Achoura

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Comme à chaque fête de Taâchourt, l’Arch Iwakuren, a préparé une Timechrett grandiose. Pas moins de 54 bœufs et 8 moutons ont été sacrifiés pour pérenniser ce rituel millénaire. Un rituel qu'ils n'ont jamais raté, même durant les périodes les plus difficiles, en faisant recours à leur traditionnel esprit de solidarité agissante. Cette cérémonie avait nécessité trois jours de mobilisation et d'intenses préparations collectives. La première opération qui consiste en l'immolation a débutée le vendredi par l'égorgement des bêtes au niveau de l'abattoir du village après contrôle vétérinaire. Les carcasses ont été par la suite acheminées vers les chambres froides et ont séchées durant toute la journée suivante du samedi. Ce n'est qu’en fin d'après-midi de la même journée qu'a commencée l'opération du découpage de la viande et la répartition des parts au nombre de 1290 parts pour les deux villages Tadert Lejdid et Ighzer Iwakuren. Les deux villages comptabilisent ensemble huit factions "Iderma" composées chacune entre 10 à 12 familles, pour un total démographique de 13.000 âmes. À signaler qu’une part est composée d'une dizaine de rations. Pour des raisons pratiques, chacun des deux villages a procédé à cette opération de découpage et répartition des parts au niveau de sa place publique en présence des représentants des familles. Durant la troisième journée, en parallèle à la distribution des parts, qui a débutée aux aurores, un Agraw (groupe) composé des sages a procédé à la collecte de dons en argent qui iront renflouer les caisses des villages et qui seront utilisés à l'avenir dans des opérations d'utilité publique au profit de la collectivité. Les représentants de l’Arch affirment que ce rituel sacré de Taâchourt fait rappliquer les citoyens de la tribu vivants hors région aux quatre coins du pays mais aussi de nombreux autres vivants à l'étranger qui prennent spécialement leurs congés durant cette période pour y assister. Il faut noter que les bêtes sacrifiées ont été offertes par des citoyens aisés sous forme de dons et que tout citoyen hors Arch vivant à Raffour ainsi que les nécessiteux de passage et les mendiants, qui rappliquent de toutes parts, ont eu leurs part de viande. Il est utile de noter que cette cérémonie s'est déroulée dans un climat de fraternité et sur un air de fête embellie par des chansons et musique traditionnelles diffusées par des amplificateurs.

Oulaid Soualah