Grande randonnée pour célébrer le tourisme

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Plusieurs personnes éprises d’aventures et de randonnées, venues des quatre coins du pays, Bouira, Tizi-Ouzou, Boumerdès, Alger, Batna, Skikda, Mostaganem, et Oran se sont réunies, samedi dernier, au village de Béni Hammad pour, ensuite, prendre le chemin vers Tala Rana, un lieu touristique qui culmine à 1000 mètres d’altitude. Cette activité a lieu au lendemain de la célébration de la journée mondiale du tourisme, mise sous le slogan «Civisme, tourisme et développement», marquée par l’association «Civisme et tourisme» de Tala Rana, en associant les autorités de wilaya et de la municipalité de Saharidj. Ainsi, dans la matinée d’avant-hier, l’ensemble des randonneurs a entamé sa marche vers le sommet de Tamgout (Lalla Khedidja). Au lieu dit Imghouzen, à une heure de marche du fameux sommet, les participants ont observé une longue pause pour récupérer des forces et permettre aux vieux et aux petits de reprendre le souffle. Dès l’arrivée à leur destination, ils se sont reposés et pris leurs repas entre plats traditionnels et modernes. Sur place, le président de l’association «Civisme et tourisme, Tala Rana», Moussa Akmouche, a saisi l’occasion pour lancer un appel au wali de la wilaya de Bouira, et la direction du Parc National du Djurdjura (PND) pour accélérer les travaux du projet de la zone d’accueil à Tala Rana, un projet proposé par le PND. Notre interlocuteur évoque aussi un autre projet de piste pédestre qui relie Tala Rana à Tamgout et Tizi N’Kouillal. Selon Moussa Akmouche, l’étude a été faite par un bureau de Sétif en 2013, mais qui est en attente d’exécution. Pour ainsi dire, Tala Rana est considéré comme un site d’accueil des touristes. Néanmoins, force est de constater que les travaux d’aménagement de la zone d’expansion touristique (ZET) sont gelés pour des raisons de sécurité, nous dit-on. Une des structures d’accueil du site de Tala Rana, une sorte d’auberge, a été bâtie dans les années 1990.

Yugurten Y.