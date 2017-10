Le ticket passe à 20 DA

Par DDK | Il ya 36 minutes | 35 lecture(s)

Les tickets de transports urbains de la commune de Bouira ont enregistré une hausse de 5 dinars, passant ainsi de 15 à 20 dinars. Cette augmentation des tarifs semble avoir été décidée d’une manière unilatérale par les transporteurs, au lendemain de la rentrée sociale. Ce qui fait dire à plusieurs usagers que cette hausse est dopée par la rentrée des classes. Ainsi, les trolleybus transporteurs de la ville de Bouira, qui assurent la locomotion à travers les différentes lignes du chef-lieu de la commune passent de 15 à 20 DA le ticket. Ces transporteurs ont appliqué leurs nouvelles tarifications depuis la semaine dernière. Les sociétés de transport urbain dont l’Etub (entreprise de transport urbain de Bouira) et Tikjda, assurant plusieurs lignes, ont décidé à l'unanimité d'augmenter le tarif. Ces derniers se défendent et disent avoir eu le consentement de la direction de wilaya du secteur. Selon des représentants de ces transporteurs rencontrés, hier, à proximité de la nouvelle gare routière, sise à l’entrée nord de la ville, un écrit annonçant la révision à la hausse des prix de la desserte a été transmis à la direction des transports ainsi qu’aux autorités locales. S’agissant des voyageurs, ces derniers ont été prévenus par des affiches placardées à l’intérieur desdits trolleys. «Le carburant ne cesse d’augmenter, il y a également le coût des produits d’entretien et autres huiles qui sont revus à la hausse», soutenait un transporteur. À signaler par ailleurs que les bus du transport urbain du chef-lieu, ont déjà appliqué une pareille augmentation depuis plus de six (06) mois. Pour rappel, dans ses réponses aux membres du Conseil de la nation (Sénat) le premier ministre Ahmed Ouyahia a indiqué qu’«une augmentation du prix des carburants de cinq dinars par litre est prévue dans le projet de loi de finances 2018, ce qui engendrera à coup sur une nouvelle hausse des tarifs des transports pour l’année prochaine.

Aziz C.