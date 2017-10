Ath Yevrahim sans eau depuis une semaine

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Le village Ath Yevrahim, situé sur les hauteurs du chef-lieu communal de M'Chedallah, est aux prises avec une pénurie de l'eau potable sur les réseaux de distribution depuis une semaine, indiquent des sources locales. «Cela fait une semaine que notre village n'est pas alimenté en eau potable. Les robinets sont à sec, et nous sommes obligés de nous rabattre sur l'achat des citernes d'eau à 1000 DA le remplissage. Ce n'est pas la première fois que notre village connaît ce sempiternel problème de manque d'eau potable. Nous vivons une pénurie chronique qui ne voit venir aucune solution», fulmine un habitant de cette bourgade. Ce lancinant problème hydrique qui touche le village Ath Yevrahim, entre autres, resurgit de façon intermittente laissant dans le désarroi et l'expectative les quelques 2500 habitants qui le composent. Déjà, au cours du mois de juillet dernier, cette localité a connu le même cas, où les villageois se sont rebiffés en assiégeant les sièges de la daïra et de l'APC pour exiger le règlement "définitif" de ce problème qui, de leur avis, «n'a que trop duré». Les habitants pointent du doigt les individus peu scrupuleux qui procèdent à des branchements illicites et au "siphonage" de l'eau des réseaux de distribution à travers de puissants suppresseurs qui ne laissent "aucune" goutte d'eau aux habitations éloignées et en surélévation. La pénurie du liquide précieux continue, ainsi, d'affecter les localités rurales relevant de la commune de M'Chedallah sans qu'une solution durable ne soit appliquée pour en finir avec ce problème qui met dans tous leurs états les habitants. «Le barrage de Tilesdit, la source noire d'Imesdurar, les forages,...tous ces points d'eau n'ont pas pu étancher la soif de notre commune. C'est à n'y rien comprendre», fustige un citoyen de ce village.

Y. S.