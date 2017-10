Le réfectoire toujours fermé

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

Au CEM Mouloud Kacem Naït Belkacem de la commune d’El Hachimia, 20 km au sud de la wilaya de Bouira, le réfectoire demeure toujours fermé.

En effet, depuis la rentrée scolaire, aucun repas, qu’il soit chaud ou froid, n’a été servi aux collégiens dont le nombre dépasse les 400 élèves. Il faut signaler que cet établissement est le seul de la ville d’El-Hachimia à disposer de la demi-pension. Cette situation qui pénalise les élèves, surtout ceux qui sont issus des villages environnants, est due au blocage du compte de l’établissement. Une décision qui a été prise par la justice suite à un problème des factures non honorées par l’administration de l’établissement envers un fournisseur. Selon nos informations, ce dernier a saisi la justice pour réclamer son argent et il a même eu gain de cause. Une source nous a assuré que le compte ne sera débloqué qu’une fois les sommes dues au fournisseur payées. Depuis la décision du blocage du compte, les gestionnaires de cet établissement n’ont pas accès au compte et au budget notamment celui de la restauration. Ce qui retarde toujours l’ouverture du réfectoire. La situation n’a pas tardé à faire réagir les parents d’élèves lesquels avaient protesté au début du mois de septembre en tenant un rassemblement devant le CEM pour exiger l’ouverture immédiate du réfectoire afin de permettre aux collégiens notamment ceux habitant dans les villages alentours de se restaurer. Ne voyant rien venir, des parents se sont rassemblés devant le siège de la daïra d’El-Hachimia, mercredi dernier, pour interpeller les autorités locales sur le calvaire qu’endurent leurs enfants depuis la rentrée scolaire. Un groupe de parents a été reçu par la cheffe de daïra et cette dernière aurait promis d’intervenir pour rectifier la situation. Contacté par nos soins pour en savoir un peu plus sur ce problème, le directeur de l’éducation de la wilaya de Bouira Mourad Bouziane expliquera que ses services travaillent en ce moment pour trouver des solutions et permettre ainsi l’ouverture du réfectoire. Le même responsable a confirmé l’information du blocage du compte de l’établissement par la justice suite à une plainte déposée par un fournisseur. M. Bouzaine fera également savoir qu’une commission composée de plusieurs inspecteurs a été dépêchée dans l’établissement pour enquêter et essayer de mettre la lumière sur ce qui aurait réellement conduit à cette situation. «Il faudrait absolument savoir comment on en est arrivé là et situer les responsabilités», a expliqué le DE. Ce dernier, qui a tenu à rassurer quant à la disponibilité du budget de la restauration, a indiqué que le réfectoire sera rouvert très bientôt et ses services y travaillent. Il faut rappeler qu’une semaine après la rentrée scolaire, des dizaines de collégiens du CEM Bouragba Lakhdar avaient protesté pour dénoncer la décision leur interdisant l’accès à la cantine d’un primaire limitrophe de leur établissement où ils avaient l’habitude de déjeuner.

Djamel M.