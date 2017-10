1 641 appels en septembre

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Les services techniques de la sûreté de wilaya de Béjaïa ont reçu, durant le mois de septembre de l’année en cours, pas moins de 1 641 appels au numéro vert (48-15) et celui de secours (17), a-t-on appris de la cellule de communication de ce corps de sécurité. Plus de 360 appels enregistrés ont été effectués par des citoyens pour informer sur des accidents et des crimes ou pour dénoncer des tentatives d’atteintes sur des individus ou des biens publics, a-t-on souligné. Par ailleurs, les mêmes services ont recensé 645 autres appels de citoyens demandant le secours et l’intervention des services de sécurité. En outre, le nombre d’appels émanant de citoyens qui ont sollicités des informations et des orientations était de 636. L’utilisation de ces numéros mis à la disposition des citoyens par la DGSN renseigne, affirme notre source, sur le sens de responsabilité élevé chez les citoyens de la wilaya de Béjaïa, dont le recours à ces numéros «facilite l’intervention des services de sécurité pour préserver la sécurité des individus et des biens».

Boualem S.