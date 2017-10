Cinq cantines scolaires toujours inopérantes

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

De nombreuses cantines scolaires des écoles primaires sont restées fermées après la rentrée scolaire à travers la totalité des communes de la daïra de M'chedallah. Si l'on se réfère qu'à la seule commune de M'chedellah, ce sont pas moins de cinq cantines sur les treize existantes qui n'ont pas repris du service depuis la rentrée scolaire pour cause d'absence d'effectif. Ce problème est essentiellement du au fait que les contrats du programme du filet social et emploi de jeunes octroyés par la direction de l'action sociale (DAS) à beaucoup de cuisiniers et aide cuisiniers sont arrivés à terme et ne sont pas renouvelés. Ainsi les élèves des écoles primaires Lamri Abdellah et Akkouche Amar du chef-lieu de commune, celles Saci Achour d'Ath Yekhlef, Moussi Amar de Tamourt Ouzemour et enfin celle Amarene Aissa sise à la nouvelle ville, suivent les cours le ventre creux depuis maintenant un mois. Une source proche du service social de la mairie dira que pour le cas de l’école de la nouvelle ville, malgré l'affectation de trois agents à la cantine et la disponibilité des fournitures alimentaires, celle-ci est maintenue fermée. La même source dira plus loin que «pour sa part, la mairie a assainie les créances envers les fournisseurs de ces cantines, mais malheureusement, tous les agents des cantines précitées, dont les trois contrats réglementaires du filet social d'une durée de deux années chacune ont expiré». Ces jeunes ont été donc radiés faute d'un nouveau créneau de rémunération, explique-t-on. C'est le cas de la plupart des écoles primaires de la région dont le nombre des cantines fermées s'en ira crescendo au fur et à mesure que les contrats des agents affectés arrivent à terme. C’est le cas dans les communes de Saharidj, Chorfa, Aghbalou, Ath Mansour et Ahnif où l’on recense des dizaines d’établissements primaires. Les malheureux petits écoliers du cycle primaire risquent de poursuivre la scolarisation durant le prochain hiver sans restauration, à moins du règlement du problème des effectifs des cantines dans les prochains jours. Il faut signaler que l’on a de tout temps fait appel à des jeunes employés dans le cadre du filet social et de l’emploi des jeunes pour faire fonctionner les cantines scolaires. Malgré la précarité de ses emplois et les problèmes qui se posent périodiquement au niveau des écoles primaires du fait de l’expiration et du renouvellement de ces contrats, aucune mesure sérieuse n’a été prise pour créer des postes permanents et mettre un terme à l’instabilité qui refait surface à chaque fois. Il importe de préciser que depuis la rentrée scolaire, des problèmes liés aux cantines scolaires se sont posés au quatre coins de la wilaya aussi bien au niveau des primaires que des collèges. Pour diverses raisons, les cantines ne sont pas ouvertes pénalisant ainsi les élèves.

Oulaid Soualah