Cacophonie au lycée Mohamed Badaoui

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Le manque du personnel enseignant et administratif au lycée Mohamed Badaoui de Bordj Okhris, continue de causer des perturbations dans le fonctionnement de cet établissement.

Ainsi et selon des parents d’élèves, cet établissement est toujours dans une situation instable vu le nombre d’insuffisances enregistrées tant sur le plan administratif que pédagogique. L’un des problèmes qui se pose dans ce lycée est lié au manque d’enseignants et du personnel de l’administration. Depuis la rentrée, l’établissement tourne avec un effectif réduit, ce qui se répercute sur le bon fonctionnement du lycée. Selon les mêmes parents, les lycéens s’impatientent toujours en attendant l’affectation de nouveaux enseignants pour assurer les cours dans certaines matières. Le problème des exclus est un autre point à éclaircir dans le lycée. Ce problème a de nouveau, refait surface comme c’était le cas l’année précédente. Les lycéens exclus ont déjà procédé au blocage de l’entrée principale dudit lycée pour réclamer leur réinsertion, mais ils n’ont toujours pas eu gain de cause. À ce sujet, une source proche du service administratif dira que «le problème épineux des lycéens exclus demeure entier, et ne risque pas d’être solutionné de sitôt, car les dossiers de ces exclus ont été étudiés et ces derniers ne peuvent réintégrer l’établissement comme le démontre la décision du conseil de classe». Devant l’accumulation des problèmes, et l’absence de solutions, beaucoup à Bordj Khris, notamment les parents espèrent une réaction de la Direction de l’éducation qui tarde malheureusement à venir. Le climat qui règne dans cet établissement a découragé plus d’un parmi le personnel de l’établissement. En effet, l’on a appris que des fonctionnaires ont préféré quitter l’établissement et ont effectué des transferts ailleurs. Les rares à y être restés le font soit parce qu’ils n’ont pas trouvé de postes vacants dans un autre établissement, soit parce qu’ils sont contractuels. Pour un parent d’élèves, l’APE ne s’est pas impliquée et la situation exige l’implication de tous pour tenter de trouver des solutions. «Malheureusement, les parents d’élèves ne sont pas organisés et ne réagissent pas efficacement, face à cette situation d’anarchie qui prévaut au sein de cet établissement depuis près d’un mois. À eux seuls, quelques parents ne peuvent trouver des solutions aux problèmes qui sont nombreux». D’où son appel à tous les parents pour s’organiser et s’unir pour exiger des solutions à même de garantir de bonnes conditions de scolarisation de leurs enfants.

A. Cheboub