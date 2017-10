Embellissement de l’artère principale

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Les membres du collectif «Agraw Ath L’khir» de Takerboust, dans la commune d’Aghbalou, au nord-est de la wilaya de Bouira, ont lancé, depuis vendredi dernier, une vaste opération de nettoyage et d’embellissement du boulevard principal du chef-lieu de la commune. Une opération qui vise, selon le collectif, à redonner une meilleure image de la localité, à faire revivre l’esprit du volontariat et surtout à sensibiliser la population sur la nécessité de préserver l’environnement. L’opération qui va s’étaler sur plusieurs jours, a mobilisé beaucoup de moyens tant matériels qu’humains. Jugurtha, membre fondateur du collectif, expliquera que l’appel lancé à l’endroit de la population a eu écho favorable. «Dès le premier jour, des dizaines de citoyens de la localité se sont mobilisés et sont venus nous prêter main forte. Plusieurs camions et tracteurs ont été mis à notre disposition par nos concitoyens et aussi par la municipalité pour l’acheminement des déchets, gravats et des matériaux de construction», nous confie ce membre du collectif. Sur l’action entreprise, notre interlocuteur dira qu’elle comporte plusieurs volets. Ainsi, il est question du nettoyage de l’artère principale et de l’enlèvement des déchets. La deuxième étape va consister en le rafraichissement des murs et façades donnant sur l’artère et leur embellissement avec des fresques murales et des dessins reproduisant les portraits de martyrs du village. L’autre étape de l’opération va concerner la réfection des trottoirs et la pose du carrelage. Toujours d’après les membres du collectif, durant le premier jour de l’action, des dizaines de jeunes munis de balais, pelles et sacs poubelles ont pu débarrasser le boulevard et ses trottoirs des détritus et autres déchets solides. Nos interlocuteurs affirment que d’autres actions de bénévolat sont prévues après les élections locales lesquelles viseront à améliorer le cadre de vie du citoyen et son bien être. Il faut signaler que le collectif n’est pas à sa première action de bénévolat puisque il s’est illustré, par le passé, par le lancement de plusieurs initiatives. La dernière en date a consisté en le nettoiement des artères de la localité et son cimetière.

Djamel M.