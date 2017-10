La criminalité en hausse

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Les atteintes aux personnes et aux biens ont été en constante augmentation dans la wilaya de Bouira au cours des trois derniers mois.

Ainsi, selon un bilan communiqué par la cellule de communication de la sûreté de wilaya concernant les activités du mois de septembre, la police judiciaire (PJ) a enregistré 229 affaires, contre 192 au cours du mois d’août et 184 au mois de juillet. Le nombre d’individus impliqués dans ces affaires s’élève à 123 personnes. Le communiqué de police précise que dans le chapitre des atteintes aux personnes, la PJ a traité, au mois de septembre, 129 affaires. 112 ont été résolues et 17 sont toujours en cours d’enquête. 54 de ces affaires concernent des délits de coups et blessures, 25 des insultes et menaces et cinq l’humiliation envers un agent en fonction. Dans le registre des atteintes aux biens, toujours au mois de septembre dernier, il a été relevé 97 affaires, dont 24 ont été traitées, alors que 73 affaires ne sont pas encore résolues. S’agissant des délits constatés, ceux-ci relèvent de la destruction de biens d’autrui (25), des vols (67 cas) et des vols par effraction (14). Selon le même communiqué, dix individus ont été impliqués dans ces affaires. Il est utile de signaler que la police judiciaire a enregistré 74 affaires du même genre au mois d’août et 88 au mois de juillet dernier. Concernant les affaires liées au trafic de stupéfiants, la PJ a procédé durant le mois écoulé à l’arrestation de 24 individus. Le nombre d’affaires traitées s’élèvent à 19, contre 16 en août dernier et 10 au cours du mois de juillet. Il faut noter que les affaires liées au trafic de stupéfiants sont en constante hausse durant ces trois derniers mois. Moins d’accidents de la route et de retraits de permis Pour leur part, les services de la voie publique ont relevé, durant le mois dernier, 23 accidents de la circulation, contre 30 le mois précédent et 42 au mois de juillet. Ces accidents ont engendré un mort et 25 blessés. Les infractions au code la route s’élevaient à 1 363 au mois de septembre contre 1 757 au mois d’août. Au cours du mois dernier, les policiers ont procédé à 256 retraits de permis, contre 446 retraits en août dernier. La mise en fourrière a ciblé sept véhicules en septembre, contre 22 au mois d’août. Par ailleurs, les policiers chargés de la protection de l’urbanisme et de la protection de l’environnement (PUPE) ont enregistré, septembre dernier, 21 infractions liées aux atteintes aux règles de l’urbanisme et de l’environnement, et à la santé publique. Djamel Moulla