Le projet d’une subdivision de l’hydraulique à l’arrêt

Le projet de la subdivision de l’hydraulique à El-Hachimia, une commune sise à 20 km au sud de la wilaya de Bouira, est l’arrêt depuis plusieurs semaines. Sur le site, il n’y a nulle trace des ouvriers ou des engins de l’entreprise réalisatrice. La bâtisse, réalisée en R+2, est à un stade de réalisation très avancé et les gros œuvres sont d’ores et déjà achevés. A l’intérieur, des travaux de finition et de séparation ont été même entrepris, mais ils ont été stoppés net. Dans les différents locaux du rez-de-chaussée et du premier étage, des sacs de plâtre éventrés jonchent le sol et des déchets de toute sorte sont éparpillés çà et là. Actuellement, le site est ouvert aux quatre vents et l’accès y est facile. De ce fait, et en l’absence d’une clôture ou d’un gardien, des délinquants y accèdent facilement. Devant cet état de fait, les riverains disent avoir alerté les responsables locaux sur la situation, mais en vain, déplorent-ils. Contacté par nos soins pour en savoir un peu plus sur la situation de ce chantier, le directeur des ressources en eau de la wilaya, Boulenouar Lahbib, a expliqué qu’un problème de paiement de l’entreprise s’est posé il y a quelque temps, ce qui a retardé les travaux. Seulement, et selon lui, cette contrainte a été levée et les situations de l’entreprise réalisatrice ont été réglées. Le même responsable a, par ailleurs, confié qu’une mise en demeure a été adressée récemment par ses services à l’entreprise réalisatrice, la sommant de reprendre les travaux et parachever le projet.

