Nouveau débrayage à l’unité Carravic

Plusieurs dizaines de travailleurs de l’unité Carravic d’El-Esnam ont observé un débrayage, hier matin, pour exiger le départ du directeur d’unité ainsi que du chef de service de l’administration.

«Nous avons envoyé une pétition contenant 117 signatures de travailleurs et même de cadres de Carravic pour exiger le départ du directeur de l’unité et de son chef de service… ils nous méprisent sans cesse et provoquent les syndicalistes…le climat social du travail est devenu délétère et cela sape le moral des travailleurs», s’insurge M. Zane, un des travailleurs. De son côté, M. Dahmouche Rachid, le directeur incriminé, déclare qu’il s’agit là d’une «contestation non fondée». «Les travailleurs ont formulé une demande qui a été transmise à notre direction générale et au DRH, mais sans aucun motif justifié pour cette requête demandant mon départ ainsi que celui du chef de service. Cette contestation est non fondée», explique-t-il. Le responsable invite, toutefois, les contestataires à faire preuve de bon sens et souligne que les portes du dialogue demeurent ouvertes à toutes les doléances légitimes : «nous avons de tout temps privilégié le dialogue pour désamorcer les crises rencontrées et dans la limite de la réglementation en vigueur, nous sommes prêts à intervenir pour régler les conflits». Les travailleurs, pour leurs parts, ont décidé à l’unanimité de camper sur leur position et de ne reprendre le travail qu’une fois leur principale revendication soit satisfaite, à savoir le départ du directeur de l’unité et du chef de service. À rappeler qu’au mois d’août dernier, la section syndicale de Carravic avait appelé à observer une série de débrayages qui avaient paralysé l’entreprise durant plusieurs jours pour demander entre autre, l’augmentation des salaires, l’amélioration des conditions de travail, ainsi que la reconnaissance officielle de la section syndicale UGTA, comme partenaire social. Des revendications qui avaient été partiellement satisfaites, après plusieurs séances de pourparlers entre les deux parties.

Hafidh B.