Le CW98 nécessite réhabilitation

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Le chemin de wilaya (CW) n° 98 reliant la localité de Semmache à la commune de Bechloul, sur une distance de 8 km, nécessite une opération de réhabilitation. La voie est devenue, en effet, impraticable en raison des nid-de-poules et autres dos-d’âne qui la jonchent, sans parler des dégradations dues à la non remise en état après chaque travail effectué par les citoyens pour faire passer des conduites de gaz ou d’eau potable. «C’est inadmissible de voir une telle voie dans cet état de dégradation qui use davantage les véhicules. Les autorités de wilaya doivent la réhabiliter le plus tôt possible», se sont plaints des citoyens de cette région. Réalisée depuis plusieurs années, cette route utilisée par des centaines de voitures chaque jour pour rejoindre Bechloul ou le village de Semmache demeure aujourd’hui impraticable. Et la situation risque d’empirer avec l’arrivée de la saison hivernale. «La wilaya doit intervenir avant l’hiver pour remettre à niveau cette importante et unique voie qui relie Semmache à Bechloul, en passant par la Crête Rouge», a insisté Hamid un des représentants du village. De leur côté, les habitants du village limitrophe de la Crête Rouge diront avoir, appelé, à plusieurs reprises, les autorités municipales à engager les travaux de réhabilitation, mais aucune réponse ne leur a été rendue à ce jour : «Nous avons interpellé le maire sur le problème de cette route principale allant vers Bechloul, mais le responsable fait toujours la sourde oreille», a avoué un des jeunes de cette localité. Les dégradations qu’a connues cette route constituent un véritable casse-tête pour les automobilistes empruntant cet axe routier, à leur tête les transporteurs de voyageurs. Ceux-ci réclament, eux-aussi, l’élargissement de la chaussée, en sus de sa réhabilitation.

R. D.