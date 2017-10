Un poste de garde-barrière à Toghza enfin !

Par DDK | Il ya 1 heure | 159 lecture(s)

Le village Toghza, situé à 5 kms du chef-lieu communal de Chorfa, est traversé par la voie ferrée, où il y existe une halte qui, malheureusement, n'est pas dotée d'un abri-gare et d’autres commodités afférentes (quais, point d'eau, toilettes, bancs, éclairage,...). Cet arrêt ferroviaire permet aux habitants de ce village, notamment de voyager et d'atteindre les localités situées dans le couloir de la vallée de la Soummam ou les autres régions comme Alger et l'est du pays via la gare de bifurcation sise à Béni Mansour (Béjaïa). Et comme énoncé précédemment, le village Toghza est desservi par les chemins de fer, où l’on constate la présence le long du tronçon qui passe par cette localité d’un certain nombre de passages à niveau, malheureusement, non gardés. Les plus importants sont situés au centre du village. L'existence de ces passages à niveau près des habitations et des établissements scolaires a toujours suscité l'appréhension de la population, laquelle a réclamé à cor et à cri l'installation de poste de garde-barrière pour protéger les habitants. Néanmoins, les requêtes des villageois ne sont pas restées lettre morte, même si cela a pris du temps, puisque la société nationale du transport ferroviaire (SNTF) a accordé un projet de réalisation d'un poste de garde-barrière juste au passage à niveau situé au centre du village, à proximité de l'école primaire "Khellal Slimane" et du CEM. Effectivement, comme constaté dernièrement, les travaux de construction de ce poste vont bon train, et le projet ne tardera pas à être livré, puisque le poste a été érigé en attendant l'installation des barrières et du personnel afférent. Ce projet a suscité, bien évidemment, la satisfaction et le soulagement des habitants notamment des véhiculés lesquels empruntent quotidiennement ce passage à niveau. Les élèves et les collégiens, dont les établissements longent les chemins de fer, sont également soulagés de constater qu'un poste de garde-barrière est en cours de réception. «On ne peut qu'être satisfait de la réalisation de ce poste que nous avons tant réclamé il y a des années. Nous remercions la SNTF pour cela», affirme avec beaucoup de satisfaction un père de famille habitant Toghza.

