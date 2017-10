D’énormes fuites d’eau au centre-ville

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

Le problème des fuites d’eau sur le réseau AEP se pose toujours dans la ville d’El-Hachimia, à 20 km au Sud de la wilaya de Bouira.

En effet et selon des habitants du centre-ville, avec qui nous nous sommes entretenus, de nombreuses fuites sont enregistrées et localisées essentiellement au niveau des quartiers Souaria, 120 logements, cité des enseignants et la rue Abdelhafid Merad. Nos interlocuteurs indiquent que ces fuites sont survenues sur le nouveau réseau AEP, réalisé il y a plus d’une année. Ceci dit, et d’après toujours nos interlocuteurs, ce phénomène des fuites n’est pas nouveau dans la ville d’El Hachimia. Evoquant le cas du quartier des enseignants, jouxtant l’école primaire Bouragba Lakhdar, les mêmes habitants évoquent une importante fuite sur le réseau de distribution, d’où s’échappent de grandes quantités d’eau. Les photos prises cette semaine sur les lieux par des habitants du quartier montrent une rue inondée par les eaux et d’importantes quantités du liquide précieux se perdant dans la nature. «Cela fait plusieurs jours qu’une importante fuite d’eau est survenue au quartier des enseignants. La route menant à ce quartier est complètement inondée. L’avarie en question n’a pas encore été réparée, et il faudrait que les services de l’ADE interviennent pour la prendre en charge et mettre ainsi un terme aux perditions de l’eau potable», confie un habitant d’El Hachimia. Questionné sur les fuites récurrentes de ce liquide vital dans la ville d’El-Hachimia, la chargée de communication de l’Algérienne des eaux (ADE) de Bouira a fait savoir que les équipes techniques sont intervenues, jeudi dernier, dans le quartier des 120 logements, où elles ont pu réparer une fuite. Selon elle, plusieurs sorties sont programmées cette semaine par les équipes techniques de l’ADE au niveau de plusieurs quartiers de la ville, pour effectuer des réparations et prendre en charge les avaries signalées ici et là. Par ailleurs, la chargée de communication de l’ADE a tenu à préciser qu’en cas de fuite, les équipes techniques interviennent seulement sur les anciens réseaux. S’agissant des nouveaux réseaux, ils sont à la charge des entreprises réalisatrices, car les services de l’ADE font valoir des clauses de garantie concernant les travaux. Il faut rappeler que les fuites d’eau posent plus problème durant la saison estivale, caractérisée par des perturbations en alimentation. Actuellement, et selon une source locale, le problème d’alimentation ne se pose pas dans la ville d’El Hachimia, où l’eau coule des robinets chaque jour et durant plusieurs heures. L’alimentation est interrompue seulement les soirs.

Djamel M.