Pénurie de manuels scolaires

Nombre de livres scolaires ont manqué cette année au niveau de plusieurs CEM relevant de la commune de Kadiria (ex-Thiers), sise à une trentaine de kilomètres à l’Ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira.

En effet, la situation n’a pas manqué de préoccuper les parents, les enseignants et même les élèves inscrits cette année au CEM Si M’hemmed Bouguerra ou celui de Rabeh Mokrani au centre-ville. Au niveau de ces deux établissements, il a été relevé, jusqu’à la première semaine d’octobre, un grand déficit en livres, tous niveaux confondus. Ceux qui se font le plus rares, en revanche, sont les manuels de français, des mathématiques, ainsi que ceux d’anglais. Malgré les efforts fournis au début de l’année scolaire en cours par les chefs des dits établissements, il manque encore des livres, dont les élèves ont grandement besoin, particulièrement ceux qui passeront leurs examens de fin d’année. Ainsi, les élèves sont contraints de prendre leur mal en patience dans l’espoir que ces précieux outils de travail soient dénichés quelque part. A signaler que dans quelques jours, les élèves passeront leurs premiers devoirs, et dans un mois, les examens du premier trimestre. «On ignore toujours combien de temps il faudra encore attendre pour que le feuilleton des livres scolaires puisse trouver un épilogue. Généralement, c’est l’établissement qui se charge des fournitures scolaires, dont les manuels, mais là mes deux enfants attendent toujours leurs livres», s’est plaint un parent de deux élèves scolarisés au CEM M’hemmed Bouguerra. Ce père de famille peine à acheter ces livres coûteux à cause de son «maigre salaire». Il importe de souligner que les établissements ont remis aux enfants d’enseignants (quels que soient leur nombre) et autres démunis avérés, des manuels scolaires gratuitement l’année précédente. Ils sont tenus bien sûr de les restituer à la fin de l’année. Cela pourra compenser, un tant soit peu, cette pénurie de manuels qui affecte plus d’un. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les matériels informatiques des laboratoires de langues semblent très usés pour s’en servir. De ce fait, la plupart de ces labos sont actuellement fermés et rien n’augure de leur réouverture prochaine.

