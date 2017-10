Nouveau look pour la cité 70 logements

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

À la livraison des travaux d’aménagement de leur quartier, les habitants de la cité des 70 logements, sise au chef-lieu de Chorfa, étaient agréablement surpris de constater le tout nouveau lifting dont a bénéficié la cité en question. En effet, lors d’une virée sur les lieux, il a été constaté le nouveau look de la cité des 70 logements qui n'a plus rien à voir son apparence d’il y a quelques mois. Ce quartier populaire a bénéficié de travaux de réhabilitation et d’aménagement qui ont consisté en le bitumage des artères, l’installation de nouveaux lampadaires, l'aménagement des trottoirs et la création d’espaces verts. Les lieux offrent une toute autre vue, en rupture totale avec celle qui prévalait il y a quelques mois seulement. «Nous sommes vraiment très contents des travaux qui ont été réalisés par les autorités communales. Notre cité respire à présent. Elle est devenue beaucoup plus accueillante et attrayante. Avec le bitumage des artères, nous n'allons plus souffrir de la boue à la tombée de chaque pluie. L'installation d'un nouvel éclairage a mis fin à l'obscurité qui régnait sans partage dans notre cité», se réjouit un résident. Pour leur part, les enfants du quartier n'ont pas été oubliés, puisqu'ils ont eu droit à deux aires de jeux. Effectivement, la cité a bénéficié de deux aires de jeux équipées de tout le matériel afférent, à l’instar de toboggans, balançoires, sièges à ressorts, jeux d'escalades, bancs..., au grand bonheur des enfants de la cité. A noter que ces espaces ludiques, revêtus en gazon synthétique et entourés de grillage, ouvrent chaque jour à partir de 16 heures, et durant toute la journée les week-ends. «C'est vraiment exceptionnel ! Disposer de deux aires de jeux dans notre cité est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux bambins qui jouaient, auparavant, avec de tas d'objets hétéroclites et dans l'insalubrité. Nous remercions les autorités communales pour ces réalisations», exulte un chef de famille.

Y Samir.