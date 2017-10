Aménagement d'espaces verts à Bouaklane

Par DDK | Il ya 16 minutes | 61 lecture(s)

Des jeunes d’un quartier populaire périphérique du chef-lieu communal de M'Chedallah ont entrepris, depuis quelques jours, à la création et l’aménagement d'un espace vert, longeant le mur d'enceinte du CSP de Bouaklane. Sous le slogan «Tous pour un environnement sain», les jeunes volontaires ont retroussé les manches pour construire un muret long d'environ 100 mètres, lequel longe le CSP, pour remplir cet espace de terre en vue de planter des arbres et des plantes décoratives, afin d’embellir les lieux, qui donnaient une vue lugubre et morne. L'opération est toujours en cours. Par ailleurs, les jeunes bénévoles ont installé un piédestal, surmonté d'un "canon" fabriqué artisanalement par leurs soins, en assemblant des pièces usagées, comme deux grandes roues dentées, au milieu desquelles il a été soudé un bout d'une conduite d'eau représentant le canon. «Franchement, les jeunes de notre quartier sont vraiment à féliciter, car ils sont en train de réaliser de bonnes choses. Avec des moyens dérisoires, ils sont en train d’aménager un espace vert et un monument fabriqué de plusieurs pièces: des roues dentées, des bouts de conduites d'eau usagées... J’attends avec hâte la réception de ce lieu», dira, tout joyeux, un habitant du quartier. Il faut signaler qu’une initiative similaire est toujours en cours au chef-lieu de la commune d’Aghbalou, où des jeunes bénévoles, regroupés dans le collectif «Agraw Ath Lkhir», sont à pied d’œuvre, pour nettoyer et embellir l’artère principale de la localité. Il faut dire que l'effet boule de neige et "l'émulation" auprès des jeunes concernant la prise de conscience sur la propreté des rues et de l'environnement, à travers notamment les réseaux sociaux, tendent à devenir un "réflexe". Nombre de citoyens n'hésitent plus, en effet, à nettoyer les cités par-ci et à aménager des espaces verts par-là, ce qui donne aux villes et villages des images qui mettent du baume au cœur.

Y. S.